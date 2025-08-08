Real želi vratiti Modrića? Defensa piše: Perez ima ponudu za kapetana, ovo je teško odbiti

Iako Real Madrid ponekad bude kritiziran zbog načina na koji se oprašta od svojih legendi, klub nerijetko pokazuje drugačiju vrstu brige prema svojim igračima. Istina je da se rastanci ne odvijaju uvijek u najboljoj atmosferi, no takvi su scenariji česti u profesionalnom nogometu, a pojedinim igračima teško pada prihvatiti kraj svog razdoblja u bijelom dresu, piše Defensa Central.

U slučaju Lucasa Vázqueza (34) priča je protekla mirnije. Nakon što je Real obnovio ugovor Daniju Carvajalu (33) i doveo Trenta Alexander-Arnolda (26), postalo je jasno da bi Vázquez imao tek sporednu ulogu sljedeće sezone. Klub mu je to otvoreno poručio, a Lucas je odluku prihvatio bez zamjerki.

FOTO Modrić i Kovačić objavili slike s jahte. Pogledajte kakvu tradiciju imaju obitelji vatrenih

Poput onoga što je Florentino Pérez učinio s Lukom Modrićem (39) i prošle godine s Tonijem Kroosom (35), Vázquezu je ponuđen povratak u Madrid nakon završetka igračke karijere, piše portal posvećen Realu. Navode da im je ponuđen povratk u ulozi trenera omladinskog pogona, ambasadora, pomoćnika ili u nekoj drugoj funkciji. Vrata kluba ostaju širom otvorena.

Luka Modrić je pak potpisao za Milan te se nada igrati na najvišoj razini kako bi ostao u formi za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Hrvatski navijači strepe od njegovog oproštaja od reprezentacije, ali nema informacija kada bi mogao donijeti tu odluku. Za sada je svaki zaključak u sferi spekulacije. U svakom slučaju, posao u Real Madrid nakon odlaska u igračku mirovinu ne doima se lošom opcijom, no kapetan vatrenih nerijetko zna iznenaditi svoje obožavatelje.

Niti Lucas Vasquez još nije spreman za mirovinu. S 34 godine i dalje želi igrati na visokoj razini te se nada novom izazovu u drugom klubu. Prema španjolskim medijima, Espanyol razmatra njegov povratak, no pregovori zapinju oko financijskih uvjeta. Vázquez je zainteresiran za život u Barceloni, ali očekuje bolju ponudu od katalonskog kluba. Unatoč tome, mogućnost buduće suradnje s Realom ostaje mu vrlo privlačna. Galicijac ne odbacuje ideju da jednoga dana postane trener mlađih kategorija ili ambasador kluba, čime bi se pridružio legendama poput Roberta Carlosa, Luísa Figa, Ikera Casillasa i Marcela.