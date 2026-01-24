Real pobijedio kod Villarreala i zasjeo na vrh ljestvice La Lige

Nogometaši madridskog Reala pobijedili su u derbiju 21. kola španjolske La Lige Villarreal u gostima s 2-0 čime su zasjeli na vrh ljestvice.

Real Madrid je od početka bio bolji, a takvu je igru naplatio na samom početku drugog poluvremena. Vinicius Junior je probio lijevu stranu. Domaća obrana nije uspjela raščistiti opasnost, a sve je iskoristio Mbappe i ugurao loptu u domaću mrežu.

Pokušavao je Villarreal nakon toga vratiti se u igru. Najbolju šansu je propustio Gerard Moreno u 63. minuti kada je neometan, s deset metara, pucao malo preko vrata. Na kraju je Real uspio u onome što mu je bilo najvažnije, a to je ugrabiti tri velika boda na ovom teškom gostovanju. Potvrda pobjede dogodila se u 94. minuti kada je s bijele točke Mbappe pogodio za 2-0.

Real uz utakmicu više sada ima i dva boda više od Barcelone. Villarreal je četvrti na ljestvici.

Domaća tri boda ugrabili su nogometaši Seville ove subote, pred svojim su navijačima svladali Athletic Bilbao 2-1. Svi su pogoci postignuti krajem prvog i početkom drugog poluvremena, a gosti iz Bilbaa su poveli u 40. minuti golom Navarra. Samo 100-ak sekundi gosti su uživali u vodstvu, a onda je Peque u 42. izjednačio na 1-1.

Kompletni se preokret dogodio u 56. minuti kada je Adams bio miran i precizan pri udarcu s bijele točke za 2-1 Seville, što je bio konačan rezultat.

Sevilla je ovom pobjedom preskočila, između ostalih, i Athletic na ljestvici. Andalužani su sada 11., a Baskijci jednu poziciji iza subotnjeg suparnika.

Šokantna je bila utakmica na Mestalli u kojoj su nogometaši Valencije pobijedili Espanyol s 3-2. Dva puta se Espanyol vraćao iz rezultatskog minusa, ali na kraju mu je presudio Ramazani koji je u 94. minuti pogodio s bijele točke za slavlje Valencije 3-2 i skok sa 17. na 13. mjesto ljestvice.

Prije toga je Duro postigao prvi pogodak na susretu za 1-0 Valencije, a izjednačio je Terrats u 55. minuti. Samo četiri minute kasnije Valencia je opet vodila uslijed gola Comerta, dok je igrač Valencije bio strijelac i za 2-2. Autogol je u 80. minuti dao Copete.

U samoj završnici ipak je uslijedilo veliko slavlje domaćih navijača. Valencia je pobijedila s 3-2, a Espanyol je ostao na petom mjestu ljestvice.

U prvom subotnjem susretu nogometaši Osasune su ostvarili premijernu gostujuću ligašku pobjedu u sezoni, svladali su Rayo Vallecano s 3-1. Osasuna je povela u 29. minuti kada se u gužvi domaćeg šesnaesterca najbolje snašao Ante Budimir te iz blizine doveo goste u vodstvo. Hrvatskom napadaču to je bio deveti ligaški pogodak ove sezone, odnosno, ukupno 11 za Osasunu.

Do kraja poluvremena mogla je Osasuna zabiti i drugi pogodak, jednom je i okvir vrata spasio domaćina, a potom je Rayo Vallecano izjednačio u 59. minuti kada je Ciss iz blizine glavom poentirao za 1-1.

Odluka se dogodila u završnici te je Osasuna zabila čak dva gola u sudačkoj nadoknadi. Munoz je u 91., uz pomoć suparničkog obrambenog igrača, bio strijelac za 2-1, a sve je zaključeno pogotkom Osambele u 94. minuti za 3-1.

Budimir je zamijenjen u 81. minuti, a njegova je Osasuna skočila na osmo mjesto ljestvice.

Nedjeljni parovi su Atletico Madrid - Mallorca, Barcelona - Oviedo, Real Sociedad - Celta i Alaves - Betis, dok će Girona - Getafe igrati u ponedjeljak.