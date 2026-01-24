Naši Portali
OVO ĆE ODJEKNUTI

Europska velesila prijeti bojkotom svjetskog prvenstva, imaju podršku drugih zemalja!

Stjepan Meleš
24.01.2026.
u 20:50

Visoki njemački nogometni dužnosnik pozvao je Europu da razmotri bojkot Svjetskog prvenstva u nogometu. Razlog je retorika američkog predsjednika Donalda Trumpa o Grenlandu i širi vanjskopolitički potezi koji izazivaju nelagodu diljem svijeta

Nekoliko mjeseci pred početak Svjetskog prvenstva, Njemačka je spremna na šokantnu odluku koja bi uzdrmala svjetski nogomet, ali i samu Fifu. Visoki njemački nogometni dužnosnik pozvao je Europu da razmotri bojkot Svjetskog prvenstva u nogometu. Razlog je retorika američkog predsjednika Donalda Trumpa o Grenlandu i širi vanjskopolitički potezi koji izazivaju nelagodu diljem svijeta.

Oke Gottlich, predsjednik bundesligaškog kluba St. Pauli i potpredsjednik njemačkog nogometnog saveza, dao je vrlo zanimljiv intervju. Naime, on je za njemačke medije rekao da je vrijeme da se ozbiljno razmotri i razgovara o bojkotu turnira.

- Koja su bila opravdanja za bojkot Olimpijskih igara 1980-ih? - rekao je Gootlich u svom intervjuu, te je nastavio:

- Prema mom mišljenju potencijalna prijetnja je veća nego što je bila tada, moramo voditi ovu diskusiju.

Naravno, to je bila usporedba trenutnog stanja s  bojkotima Olimpijskih igara 1980-ih iz doba Hladnog rata.

On je također kritizirao prvog čovjeka Fife, Giannija Infantina.

- Katar je bio previše politički potez za sve, a sada smo potpuno apolitični? To mi stvarno smeta.

Nekoliko europskih nogometnih saveza pokazalo je spremnost da se upusti u političke sporove. Predsjednica norveškog nogometnog saveza, Lise Klaveness više puta je kritizirl pitanja ljudskih prava vezana za velike turnire. Irski nogometni savez inzistirao je na isključenju Izraela iz međunarodnih natjecanja prije mirovnog sporazuma za Gazu prošle godine.

Gottlich je odbacio zabrinutost da bi eventualni bojkot donio kaznu za nogometaše.

Donald Trump nogomet Njemačka SP 2026.

LU
Lukeruk
21:04 24.01.2026.

Njemačka je bila velesila dok za nju igrali nijemci

Avatar arba_arba
arba_arba
21:05 24.01.2026.

Tip je predsjednik jednog od dva ljevičarska kluba u 1. Bunesligi i priča priče za svoje najradikalnije navijače.

NE
Nemanadimak
21:57 24.01.2026.

Da je po vecernjaku takođe bi bilo bojkota ali na sreću ni ovaj tip ni vecernjak nemaju utjecaja ma svjetsko prventsvo. Možda mogu dati po koji žuti i to je to.

Još iz kategorije

Udbaška uprava Hajduka me pretukla, spasio me Židov, a trener nam je naredio da pomažemo Zvezdi!

Dokumentarni film "Zlato Rima, srebro Pariza" redatelja Jakova Sedlara, kojeg sada možete ekskluzivno pogledati na Večernjem listu, ispričao je nevjerojatno zanimljivu priču o bivšem igraču Hajduka Anti Žanetiću, koji je 1960. bio u momčadi svijeta s Peleom i Di Stefanom, no Hajduk ga se odrekao zbog političkih razloga. U dokumentarcu je Žanetić bez dlake na jeziku govorio o brojnim događajima iz doba Jugoslavije, o udbašima koji su ga pretukli, o tome kako je Hajdukov trener Milovan Ćirić želio pobijediti Dinamo da bi poklonio titulu Crvenoj zvezdi...

