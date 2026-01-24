Europska velesila prijeti bojkotom svjetskog prvenstva, imaju podršku drugih zemalja!

Nekoliko mjeseci pred početak Svjetskog prvenstva, Njemačka je spremna na šokantnu odluku koja bi uzdrmala svjetski nogomet, ali i samu Fifu. Visoki njemački nogometni dužnosnik pozvao je Europu da razmotri bojkot Svjetskog prvenstva u nogometu. Razlog je retorika američkog predsjednika Donalda Trumpa o Grenlandu i širi vanjskopolitički potezi koji izazivaju nelagodu diljem svijeta.

Oke Gottlich, predsjednik bundesligaškog kluba St. Pauli i potpredsjednik njemačkog nogometnog saveza, dao je vrlo zanimljiv intervju. Naime, on je za njemačke medije rekao da je vrijeme da se ozbiljno razmotri i razgovara o bojkotu turnira.

- Koja su bila opravdanja za bojkot Olimpijskih igara 1980-ih? - rekao je Gootlich u svom intervjuu, te je nastavio:

- Prema mom mišljenju potencijalna prijetnja je veća nego što je bila tada, moramo voditi ovu diskusiju.

Naravno, to je bila usporedba trenutnog stanja s bojkotima Olimpijskih igara 1980-ih iz doba Hladnog rata.

On je također kritizirao prvog čovjeka Fife, Giannija Infantina.

- Katar je bio previše politički potez za sve, a sada smo potpuno apolitični? To mi stvarno smeta.

Nekoliko europskih nogometnih saveza pokazalo je spremnost da se upusti u političke sporove. Predsjednica norveškog nogometnog saveza, Lise Klaveness više puta je kritizirl pitanja ljudskih prava vezana za velike turnire. Irski nogometni savez inzistirao je na isključenju Izraela iz međunarodnih natjecanja prije mirovnog sporazuma za Gazu prošle godine.

Gottlich je odbacio zabrinutost da bi eventualni bojkot donio kaznu za nogometaše.