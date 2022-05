Ratko Peris novi je trener odbojkaša Mladosti

Ratko Peris, 46-godišnji bivši hrvatski reprezentativac i trener koji je zavidnu karijeru stekao u Francuskoj, novi je trener odbojkaša Mladosti koje je prošli tjedan napustio Radovan Gačič.

Gačič se odlučio vratiti se u Ljubljanu i preuzeti vođenje ACH Volleya.



Peris je prošlu je sezonu vodio AICH/DOB Zadrugu, ali ih je, kako sam kaže, zbog obiteljskih razloga napustio u polusezoni. Karijera mu dugo traje, a sve je krenulo u Karlovcu, gdje je igrao do 1998. godine, kada odlazi najprije u Njemačku, u Moerser, potom već u sezoni 1999/2000. seli u Francusku gdje je stekao ime i ugled. Igrao je u Rennesu, Ajacciju, Narbonneu, Martiguesu te Cambraiju, gdje je od 2010. postao i trenerom nakon što je do tada obnašao dvostruku ulogu. Osim Cambraia, bio je trener i u Alesu, belgijskom Menenu, Nici i posljednju polusezonu u austrijskoj Zadrugi.

"Iako sam rođen u Zagrebu karijeru sam započeo u Karlovcu, bile su to godine kada je hrvatska liga bila vrlo jaka, kada je Mladost igrala u Ligi prvaka. Bio sam član svih reprezentativnih selekcija, bio sam i na SP 2002. godine u Argentini", kaže Peris koji se ovih dana već uhodava u posao prvog trenera Mladosti, gdje je već jednom imao poziv doći, dok je bio igrač Karlovca, ali tadašnja uprava to nije dozvolila.



Momčad će se sigurno dosta promijeniti u odnosu na ovogodišnju, neki igrači će prihvatiti inozemne ponude, neki novi će doći, ali novi trener i dalje misli zadržati uvijek visoke ambicije Mladosti koje se mogu svesti pod zajedničku konstataciju – "u kojem god natjecanju igrali, žele biti prvi!"

"Tako je, moramo vidjeti tko odlazi, da bi ih znali nadomjestiti jednako kvalitetnim igračima, i postigli u idućoj sezoni bolji ili barem jednaki uspjeh kao i u ovoj. Otprilike znam momčad, susretali smo se ove sezone u regionalnoj ligi. Ne bojim se izazova, uvijek sam imao izražene ambicije. Nisam došao ovdje na praznike, želim napraviti dobar posao, pogotovo s mladima. Ovo je uređen klub, poznat izvan naših granica, pa iako nema veliku budžet u europskim okvirima, tu se mogu raditi velike stvari jer ima mladih talentiranih igrača koji su budućnost kluba. Prošao sam stvarno puno klubova, i ovakvu strukturu kakvu Mladost ima nema gotovo nitko, i to je ogromna vrijednost ovog kluba. Ovdje se momčad ne stvara samo novcem, kao u mnogim drugim klubovima, nego iz vlastitog kadra, jer za to postoje sjajni uvjeti. Tu je ugodno stvarno raditi", nadovezao se Peris.

Dugo je već trener u inozemstvu, ali nikada nije bio u kombinacijama za bilo koju hrvatsku nacionalnu vrstu, iako mu je to, jednom je negdje izjavio, velika želja.

"Nisam nikada dobio nikakav poziv, iako bi mi to bila velika čast. Ali eto, sada je Cederic Enard novi hrvatski izbornik, a njega znam iz Francuske već 20-ak godina, kao igrača i trenera. Ali, to su vam neki trenerski putovi koji se ne poklope uvijek... U kontaktu sam s njim, čuli smo se nakon što je postao hrvatskim izbornikom i mislim da je dobar izbor za našu nacionalnu selekciju", reći će na kraju novi trener Mladosti pred kojim je sada opsežan posao slaganja momčadi za iduću sezonu u kojoj želi ponoviti ovogodišnje uspjehe, a to su Prvenstvo i Kup Hrvatske te drugo mjesto u MEVZA ligi, ili ih čak i nadmašiti.