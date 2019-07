Mršić: Rasli smo iz nastupa u nastup, u porazu protiv Dallasa igrali smo najbolje

Kao gost ovogodišnje Ljetne NBA lige, Hrvatska je doživjela i četvrti poraz u Las Vegasu. Nakon Pistonsa, Netsa i Thundersa, izabranicima Veljka Mršića nametnuli su se i igrači ljetne momčadi Dallas Mavericksa (71:79) koju je došao gledati i vlasnik kluba Mark Cuban.

No i ovaj put je to bilo bolje nego u prethodnom nastupu pa se može reći da su naši iz utakmice u utakmicu igrali sve bolje. Uostalom, prve dvije utakmice gubili su po 16 razlike, a treću i četvrtu po osam.

Za utjehu, naši su uspjeli biti u bolji u dvije četvrtine (trećoj i četvrtoj), a kako se ovdje boduju i dobivene četvrtine to znači da naši imaju sedam bodova jer su po dvije četvrtine dobili protiv Pistonsa, Thundersa i Mavericksa, a po jednu protiv Netsa. Sveukupno, naši su dobili sedam od mogućih 16 četvrtina što je također domet koji je obradovao izbornika Veljka Mršića.

Hrvatska se dobro držala sve dok Mršić nije odlučio odmoriti razigravača Rogića. Pokušao je to s Badžimom, no u tome nije uspio. Naši su počeli gubiti lopte i Mavsi su otišli na veću prednost. No, naši se nisu predavali do samog kraja pa se i ovaj suparnik morao pomučiti za pobjedu.

Najviše koševa za Hrvatsku zabio je razigravač Roko Rogić (15) koji je upisao i šest asistencija i bio je igrač koji je ostavio obećavajući dojam.

- U prve tri utakmice smo padali posljednjih šest-sedam minuta, a danas smo bili do kraju u egalu. Po meni je ovo bio naš najteži suparnik jer se više kreću od ostalih, bolje im ide lopta, dok su ovi prijašnji naši suparnici više solirali - kazao je Rogić koji je za svoju igru dodao:

- Prve dvije utakmice bio sam fasciniran brzinom i snagom, a onda sam uspio naći svoj ritam. Teško je s ovim igračima igrati na fizikalije već moraš koristiti finte, blokove, moraš se puno kretati. Meni će ovo iskustvo biti velika smjernica za dalje i trudit ću se da slijedim ono što nam je poručio izbornik u svlačionici a to je da pamtim ove trenutke, ovu brzinu reakcije igrača protiv kojih smo igrali, koliko udaraju, i da se tome ubuduće lakše prilagođavam.

Tri su naša igrača zabila po 12 koševa (Marčinković, Vranković i Drežnjak), a koševe za Hrvatsku zabili su još Šakić 6, Badžim 6, Vuković 4 i Marić 4. Svima njima izbornik Mršić čestitao je na prezentaciji u ove četiri utakmice:

- Ovo je bila naša najbolja predstava, posebice ako se zna da smo dan prije igrali tjelesno vrlo zahtjevnu utakmicu protiv Thundersa. Danas smo izvukli posljednje atome snage i još jednog suparnika držali smo u neizvjesnosti do samog kraja. Inače, trebate znati da su dvije momčadi s kojima smo mi igrali već prošle u četvrtfinale, to su Pistonsi i Mavsi, a Netsima i Thundersima treba jedna pobjeda da i oni to izbore. Isto tako zadovoljan sam što mogu reći da je 16 momčadi primalo više koševa od nas - naglasio je Mršić čiju vrstu u petak ili subotu čeka još jedna utakmica razigravanja za plasman.

