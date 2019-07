Nasmijat će vas kad vidite što je Hrvat radio dok je potres tresao Las Vegas

Petak je na Ljetnoj NBA ligi članovima hrvatske košarkaške reprezentacije bio prvi susret s košarkom dinamike i intenziteta kakva se igra na NBA parketima a mnogima je to bio i prvi susret s potresom kakav je vrlo neugodno zaljuljao Las Vegas.

- Potres me zatekao u hotelskoj sobi i nekoliko minuta sam se pitao je li sa mnom nešto nije u redu. Kada sam pak shvatio da je to potres sjurio sam se sa 16. kata požarnim stubama. Nedaj Bože da se to ponovi, vrlo je neugodan osjećaj - ispričao je Marjan Čakarun na čiji doživljaj potresa su se nadovezali najmlađi igrači momčadi Mateo Drežnjak (20) i Krešimir Radovčić (21).

- Krevet se ljuljao, bio je to neki sličaj osjećaj kao da sam u čamcu - kazao je Drežnjak.

- Meni je i dalje jedna scena u glavi a to je kako se madrac mog cimera Luke Babića "sam od sebe" pomiče u stranu. No, ja sam ostao gledati na televiziji Knickse i Pelicanse, utakmicu koja je prekinuta kada se veliki semafor od dvije tone počeo tresti.

Kreši je dvoboj Ziona Williamsona i RJ Barretta očito bio važniji od vlastite sigurnost pa ga je Čakarun pohvalio da je, osim što je obećavajući košarkaš, ujedno i veliki košarkaški zaljubljenik. A kao takvom nije mu bilo lako suočiti se s pritiskom na razigravača koji je doživio u susretu sa ljetnom momčadi Detroit Pistonsa:

- Poprilično je bilo teško prenijeti loptu jer suparnici su bili dosta fizički snažni ali i dugoruki i stalno su s vama u kontaktu koji je dozvoljen više nego u Eiropi. Pod takvim pritiskom ne smijete ići u prednju promjenu pravca kroz noge ili iza leđa nego se morate uputiti u jednu stranu i držati svog čuvara podalje od lopte.

Pitali smo Čakaruna je li on imao osjećaj da se, u reketu, bori s nekom jačom silom od sebe.

- Protiv Detroita to nisam osjetio, no vjerojatno nas u ostatku Ljetne lige čekaju i neki atletičniji centri. No, nikad nisam igrao protiv momčadi koja toliko brzo istrčava kontru i polukontru, koje se toliko brzo vraća u obranu. No, za naše mlade igrače najbitnije je da osjete da mogu igrati i protiv takvih i da dobiju krila.

A jedan koji to može i po svojim fizikalijama svakako je Mateo Drežnjak:

- Ja sam osjetio da mogu igrati protiv njih, ali sam i osjetio da su oni za takav intezitet igre fizički spremniji od nas. Kada bismo i mi bili u takvom treningu, možda bi se bolje nosili s njima.

U nedjelju, u 22 sata po hrvatskom vremenu, Hrvatska će imati svoj drugi nastup na Ljetnoj NBA ligi, a suparnici će biti Brooklyn Netsi, sastav u kojem igra bivši cedevitaš Džanan Musa. A njega bi, u nekim razdobljima igre, mogao čuvati upravo Drežnjak:

- Moramo igrati s istom energijom kao prvo poluvrijeme protiv Pistonsa i pokušati to držati cijelu utakmicu.

Borbeni krilni-centar Čakarun također ističe da će trebati biti srčan i da će se muški trebati boriti sa svakim suparnikom svih 40 minuta. Razigravač Radovčić pak naglašava:

- U košarci sve počinje od razigravača i kako budemo mi igrali tako će igrati i ostatak momčadi. Protiv Detroita smo probili led i ja se nadam da će iz utakmice u utakmicu biti sve bolje.