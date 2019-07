Draženov američki agent ispričao novinaru Večernjeg lista detalje o životu hrvatskog velikana

U petak u 21:30 sati, protiv ljetnog sastava Detroit Pistonsa, Hrvatska će zaigrati svoju prvu, a kao takvu i povijesnu, utakmicu na Ljetnoj NBA ligi. Otkuda uopće ideja da u takvom okruženju nastupi jedna reprezentacija, povrh toga baš Hrvatska, popričali smo sa utemeljiteljem i vlasnikom ljetnog izdanja NBA lige Warrenom LeGariem (66).

- Moje je srce već dugo uz Hrvatsku. Kada su nam iz vodstva NBA lige rekli da bi htjeli da svakako uvrstimo Kinu, morali smo izbalansirati raspored i uvesti drugi strani tim. A za mene je to bila savršena prilika da se realizira ono o čemu smo Stojko Vranković i ja prije razgovarali. Hrvatska je prije par godina sa selekcijom do 19 godina bila doprvak svijeta i NBA skautima uvijek se isplati pogledati svaku selekciju hrvatskih igrača - započeo je LeGarie tijekom večernjeg treninga hrvatske vrste.

Ljetnu NBA ligu u Las Vegasu, naš sugovornik vizionarski je pokrenuo 2004. i od turnira koji je imao šest klubova stvorio je na kojem se mora pojaviti i predstaviti svih 30 NBA klubova.

- Ja sam samo htio da svi treneri koje zastupam budu u prilici da ljetni dio svog zanata neko vrijeme rade na jednom mjestu. Nikad nismo mislili da će se dogoditi ovo danas, ovo je nadišlo naša očekivanja. Prve dvije sezone smo čak bili i u minusu, a danas i zarađujemo no ne puno. No, naše najveće bogatstvo kada vidimo da su prva dva dana ovogodišnje Ljetne lige rasprodana.

Tomu je tako vjerojatno i zbog povoljnih cijena.

- Za 35 dolara odrasli, a za 25 dolara djeca, u jednom danu mogu gledati 10 utakmica, a priznat ćete da je to prilično dobra cijena za vrijednost koju dobijete, možda i najbolja na svijetu. No, u ovom nije bitno koliko smo moj partner Albert Hall i ja važni nego koliko je važna igra. Ovo što mi nudimo možda nije prava NBA utakmica, ali je pravo NBA iskustvo jer činimo sve da se osjećaju kao da su na NBA utakmici. A k tome im se još može dogoditi da ju gledaju sjedeći pored nekog slavnog trenera ili generalnom menadžera.

Kako li je Warren uspio nagovoriti tadašnjeg ravnatelja NBA lige Davida Sterna, čovjeka nesklonog novotarijama.

- Volio bih reći da sam ja bio taj koji ga je nagovorio, no on je samo moju ideju saslušao, a nagovorio ga je njegov nasljednik, tada njegova desna ruka, Adam Silver. On je taj koji je vidio budućost prije drugih.

U startu su mnogi bili zabrinuti kako će sve to izgledati s obzirom da se odvija u "gradu grijeha", u svjetskoj prijestolnici kocke i zabave. U gradu koji nikad ne spava.

- Suprotno tome, upravo smo ovdje pokazali da se igrači koji su ozbiljni u svezi sa svojim karijerama time neće baviti. Uostalom, vi danas možete svugdje kockati, čak i na svom telefonu, neovisno o tome gdje se nalazite. A ogledni primjer prilike koja se ovdje pruža jest, recimo, Kent Bazemore, igrač koji nije bio draftiran, ali je ovdje zaradio svoj prvi ugovor a na koncu i višegodišnji milijunski ugovor s Atlantom.

Ljetna NBA liga više nije neobavezno okupljanje NBA momčadi sa svojim ljetnim sastavim protkanim upravo draftiranim igračima ali i kandidatima za NBA. Danas je to prilično ozbiljan posao jer ligu prate i televizije.

- ESPN je shvatio da među ljudima ima apetita i za NBA košarku ljeti. Ako vi naveliko promovirate svoje draft pickove, zašto ih ne vidjeti odmah kako igraju. Da svi vidimo jeli sav taj publicitet oko njih opravdan. Ono što je najviše pomoglo našoj ligi jest revolucija društvenih mreža.

Danas vi žele biti netko, a ti ako dođeš ovamo ti si u centru sportskog svijeta. Nije slučajno da nam i dalje dolaze oni koji su danas najveće NBA zvijezde. Evo, svoj dolazak najavio je James Harden, imali smo i Duranta ovdje, stalno dolaze John Wall i Bradley Beal jer ovdje su prvi put okusili profesionalnu košarku.

Warren LeGarie danas je agent koji zastupa najviše NBA trenera i generalnih menadžera. Više se ne bavi zastupanjem igrača. Zašto?

- Ne volim o tome pričati, no to ima veze sa stradavanjem Dražena Petrovića kojeg sam, u to vrijeme, ja zastupao. Tih dana bio sam vrlo emotivno u sve uključen, taj tragični incident otkinuo je dio mog srca i meni je bilo teško nastaviti. Osim toga, puno mojih igrača u međuvremenu je započelo svoje nove karijere a trenerstvo je bio njihov izbor.

Dakle, naš sugovornik je prava osoba za pričati o prijelomnicama karijere košarkaškog Mozarta.

- O da. Nemojte da počnem plakati, a to mi i danas dođe kada pomislim na njega. Kakav je Dražen bio čovjek, a u svemu je što je radio htio biti najbolji, oslikat će vam i priča o tome kako je, prije neke važne NBA utakmice, sav zabrinut dotrčao do mene. Naime, te je večeri trebao susresti majku moje kćeri i nije bio siguran kako se izgovara njeno ime pa je dotrčao mene pitati. I to je njegovo nasljedstvo.

Baš kao i priča o tome koliko je želio otići iz Portlanda u kojem nikako da dočeka pravu priliku. A u to priču Warren je bio prilično upleten.

- Bio sam upleten toliko da mi je trener Portlanda, u knjizi koju je poslije napisao, posvetio dva poglavlja i to ne baš lijepa po mene. No, bez obzira na sve, ja sam bio odan ideji da Dražen zaslužuje dobiti pravu priliku i to s prelaskom u Netse ispalo je prilično dobro.

Za tragičnu vijest, tog lipnja 1993., saznao je u svom tadašnjem domu u Venice Beachu, u Los Angelesu. Danas Warren živi u San Franciscu.

- Tužnu vijest mi je, mislim, javio kolega Mark Fleischer, koji je u to vrijeme također bio vezan uz europske igrače (op.p. agent Dina Rađe). Tada mi je prva pomisao bila kako što prije stići do Hrvatske i biti dio oproštaja od Dražena, a ni do danas se od te vijesti nisam oporavio, a nakon toga sam prestao uzimati nove igrače.

LeGarie je bio i agent i Stojka Vrankovića, u to vrijeme igrača Panathinaikosa, a i danas se priča kako je Dražen bio spreman vratiti se iz NBA i pridružiti se svom velikom prijatelju.

- Da se sve to odvija danas, u vrijeme kada se smijete kladiti na NBA ligu, ja bih se kladio na povratak u Europu.

Zar ga nije tada htio Houston?

- Jest, no u igri su bili i Netsi koji su polagali prava na njega, no nisu bili dovoljno ozbiljni u artikuliranju želje da ga zadrže. Uostalom, ni Bill Fitch više nije bio trener, dolazio je novi i za njega bi sve to bilo više izazovno nego zadovoljavajuće.

U to vrijeme igrači su često započinjali i završavali karijeru s jednim agentom, a danas to nije slučaj.

- Danas su igrači za agente "obećana zemlja", a lojalnosti kakva je bila više nema jer mladi igrači, ako nešto ne ide kako su planirali, uvijek žele okriviti nekoga drugoga, a ponekad je krivac osoba u ogledalu. Svi žele maksimalizirati svoju priliku za veliki uspjeh i ako ti jedan agent to ne može obećati, ima drugih koji hoće.

Današnji se agenti često ponašaju poput našeg predsjednika koji stalno prodaje nešto što možda nije istina, a kako igrači žele vjerovati u najbolji mogući ishod onda tako i promijene agenta. A sve to je i refleksija današnje kulture.

A refleksija je i ogroman novac koji se vrti u NBA košarci.

- Ovo je zabava, a NBA košarkaši imaju poseban talent koji puno ljudi želi vidjeti. U NBA ligi je samo 400 igrača a među njima je 30 onih koji rade razliku, a 10 pak onih koji mogu promijeniti budućnost nekog kluba.

Među tih 400 NBA-jevaca bit će i sedmorica Hrvata.

- Čini se da se kod vas ponovo dobro radi. Pozorno pratim karijeru Stojkova sina Antonija kojem sam pomogao da dođe ovamo u srednju školu i da dospije na Duke, a taj momak predstavlja nekoga tko radi puno i koji sve činit da košarka postane njegova profesionalna realnost.