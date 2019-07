Šteta, Hrvatska je protiv Oklahome bila jako blizu prve pobjede

Hrvatska na Ljetnoj NBA ligi u Las Vegasu igra sve bolje i bolje što je rezultiralo dosad najmanjim, pomnalo i nesretnim, porazom protiv Oklahoma City Thundersa (76:84). Jer, sve do 35. minute naši su vodili, a onda im je ponestalo snage za završnicu pa su ih igrači Thundersa iskontrirali.

Najveće vodstvo na utakmici, a tako i na cijeloj Ljetnoj ligi, Hrvatska je imala u 27. minuti kada je Rogić zabio tricu za 66:54. Imao je u tom razdoblju Rogić i dvije asistencije za zicer Čakaruna, a važnu rolu u trećoj četvrtini (69:59), u kojoj smo primili samo 11 koševa, odigrao je i Marčinković zabivši tricu, bacanja o potom i kontru nakon krađe lopte.

Nažalost tri izgubljene lopte u prodoru, jedan promašeni otvoreni šut i jedan blokirani šut omogućili su Oklahomi seriju 10:0 i prosipanje kapitala kojeg smo imali na kraju trećeg razdoblja.

Na kraju se Mršić zatvorio u petorku s kojom je mislio da može dobiti utakmicu (Rogić, Badžim, Babić, Šakić, Čakarun) no to mu nije pošlo za rukom.

- Odigrali smo najbolju utakmicu na ovom natjecanju, no ni ovaj put nismo izdržali do kraja. Šteta, jer imali smo jako dobrih 30 minuta, no u završnici nismo uspjeli fizički odgovoriti što se ponajprije ogledalo u tome što se nismo uspijevali vraćati u obranu pa su nas iskontrirali - ustvrdio je hrvatski izbornik Veljko Mršić na kojeg se pak nadovezao Pavle Marčinković:

- Bili smo jako blizu. Šteta za ovu priliku jer su nam se Thundersi nudili, jako nam je odgovarala ova momčad za naš stili igre. No, dok je bilo energije dolazili smo do koševa, no oni su do njih u završnici dolazili lakše. Nakon ovoga imamo još dvije prigode da izborimo toliko željenu pobjedu.

Najviše koševa za Hrvatsku zabilo je centar Marijan Čakarun (13), po 12 su ubacili krilo Marčinković i centar Marić, a za Hrvatsku postizali su još i Šakić 11, Rogić 9, Badžim 7, Ramljak 4, Babić 3, Radovčić 2 i Drežnjak 1.