NEOBIČNA ODLUKA

Bivši kapetan Cibone prekida profesionalnu karijeru: Upisat će faklutet

Četvrta utakmica finala prvenstva Hrvatske, Zadar - Cibona
Sime Zelic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
06.04.2026.
u 08:40

Nije poznato zašto se Prkačin odlučio na ovakav potez, no najvjerojatnije je u pitanju novac budući da su posljednjih godina naknade za igrače u sveučilišnoj ligi dosegnule milijunske iznose

Roko Prkačin hrvatski je košarkaški reprezentativac koji iza sebe ima već osam profesionalnih sezona u Europi. Četiri godine nosio je dres Cibone, a nakon toga igrao je dvije godine u Španjolskoj (za Gironu i Gran Canariju) te je posljednje dvije sezone bio član francuskog Nanterrea.

Sada će prekinuti profesionalnu karijeru te će zaigrati u amerićkoj sveučilišnoj NCAA ligi. On će sljedeće godine igrati na sveučilištu Penn State objavio je njegov menadžer Miško Ražnatović. To znači da se više neće moći odazivati na okupljanja reprezentacije.

Što sad čeka Dalića i Vatrene? Do SP-a će odigrati još dvije utakmice, evo protiv koga

Nije poznato zašto se Prkačin odlučio na ovakav potez, no najvjerojatnije je u pitanju novac budući da su posljednjih godina naknade za igrače u sveučilišnoj ligi dosegnule milijunske iznose. Penn State je odigrao vrlo slabu sezonu u konferenciji Big Ten te su ostvarili omjer od 12 pobjeda i 20 poraza. Završili su na posljednjem mjestu u konferenciji u kojoj su i ovogodišnji polufinalist NCAA turnira Illinois i finalist Michigan.

Penn State na završnom turniru nije igrao još od 2022., a Prkačin će se u njihovoj momčadi pridružiti 19-godišnjem bivšem centru Dubrave Ivanu Juirću. U Nanterreu je ove sezobe prosječno ubacivao 6.7 poena i hvatao 4.7 skokova za 17.3 minuta po utakmici. Kada je na Europskom kadetskom prvenstvu u Novom Sadu vodio Hrvatsku do naslova prvaka kao MVP turnira, Prkačinu se predviđala blistava karijera u NBA ligi, no do toga nije došlo.
Ne propustite

