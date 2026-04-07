Tko je kći slavnih Hrvata koja je pokorila Ameriku? Prije toga ostvarila je čudo u Europi

Mlada hrvatska košarkašica, 18-godišnja Lena Bilić kao članica UCLA stigla je do vrha američke sveučilišne košarke nakon uvjerljive pobjede protiv South Caroline 79-51 u finalu NCAA prvenstva.

Lena Bilić, kćerka proslavljene hrvatske košarkašice Danire Bilić i rukometaša Zvonimira Bilića, ove sezone je bila brucošica na UCLA, a u velikom finalu je na parketu provela devet minuta te upisala napadački skok i asistenciju te uputila jedan neprecizan šut za tricu, dajući doprinos u utakmici u kojoj je UCLA dominirala od prve do posljednje minute. Najefikasnije u pobjedničkim redovima bile su Gabriela Jaquez sa 21 poenom i Gianna Kneepkens sa 15 ubačaja, dok je kod South Caroline prednjačila Tessa Johnson sa 14.

Za Lenu ovo je još jedna potvrda iznimnog talenta i kontinuiranog razvoja. Košarkaški put započela je u Trešnjevci 2009, gdje je prošle sezone osvojila Kup Ružica Meglaj-Rimac, a već tada se nametnula kao jedna od najperspektivnijih igračica svoje generacije.

Prije odlaska u Ameriku Lena je Europu pokorila s mlađim selekcijama hrvatske reprezentacije. Na FIBA EuroBasketu za igračice do 18 godina, Divizije B, bila je nezaustavljiva. Ne samo da je vodila Hrvatsku do brončane medalje i promocije u elitnu Diviziju A, već je bila i najbolji strijelac cijelog turnira s prosjekom od nevjerojatnih 23,6 poena po utakmici. U ključnoj utakmici za treće mjesto protiv domaćina Litve odigrala je simultanku i utrpala čak 41 koš, pogodivši šest trica.

Vrijedi istaknuti i kontinuitet hrvatskih reprezentativki na najvišoj razini sveučilišne košarke. Nika Mühl je čak tri puta, 2021., 2022. i 2024. godine, s UConnom nastupila na NCAA Final Fouru, iako njezina ekipa u tim sezonama nije uspjela izboriti finale.