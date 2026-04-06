PRVI OD TRI

Split podsjetio na jedan od najvažnijih dana u klupskoj povijesti. 'Nikada nećemo prestati'

06.04.2026.
u 09:57

U "žutilu" koje je zavladalo Europom, a na ulice Splita izašlo je preko 150 tisuća navijača, Jugoplastika je svladala Maccabi sa 75:69.

Šestog travnja 1989. KK Split, tadašnja Jugoplastika, osvojila je svoj prvi od tri uzastopna naslova prvaka Europe pobjedom od 75:69 nad Maccabijem iz Tel Aviva. Momčad predvođena Tonijem Kukočem, Dinom Rađom i trenerom Božom Maljkovićem tako je započela s dominacijom zbog koje su kasnije proglašeni najboljom momčadi 20. stoljeća.

Priča o Jugoplastici započela je tri godine ranije kada je Maljković stigao u Split kao nepoznato trenersko i zatekao vrlo talentiranu generaciju. Srpski stručnjak inzistirao je na fizičkoj spremi, odličnoj obrambenoj igri te disciplini i radnoj etici te je talentiranu generaciju klinaca pretvorio u trostruke prvake Europe. Split je na službenom Facebook profilu podsjetio na jedan od najslavnijih dana u klupskoj povijesti:

- Ne, nećemo nikada prestati podsjećati na prvi od tri najveća datuma u povijesti našeg kluba. Tog 6. travnja 1989. godine u Münchenu, prije 37 godina, Jugoplastika je po prvi put postala prvak Europe. U "žutilu" koje je zavladalo Europom, a na ulice Splita izašlo je preko 150 tisuća navijača, Jugoplastika je svladala Maccabi sa 75:69. Za momčad Bože Maljkovića igrali su Sretenović 9, Perasović 1, Pavićević 2, Kukoč 18, Sobin 9, Čizmić, Burić, Tabak 2, Ivanović 12 i Rađa 22. Bio je to početak jedne od najljepših trilogija u sportskoj povijesti svih vremena, koja se nastavila 19. travnja 1990. i 18. travnja 1991. godine. - napisali su.
