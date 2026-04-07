Kći slavne Hrvatice pokorila Ameriku: 'Nisam očekivala da će biti ovako'

Hrvatska košarkašica Lena Bilić jako će dobro upamtiti Uskrs 2026. godine. Naime, taj 5. travnja ostat će zlatnim slovima upisan u povijesti hrvatske, ali i američke sveučilišne košarke. U finalu prestižnog prvenstva NCAA, popularnog "Ožujskog ludila", ekipa UCLA Bruinsa deklasirala je favoriziranu South Carolinu (79:51). Lena Bilić, 190 centimetara visoka Zagrepčanka, postala je prvakinja Amerike. U finalu je odigrala devet minuta, ostvarila jedan skok (napadački) i imala jednu asistenciju, a šutirala je samo jednom i promašila tricu.

Njezina majka, Danira Nakić Bilić košarkaška je legenda, triput proglašena najboljom igračicom Europe i osvajačica olimpijskog srebra, dok je otac, Zvonimir Bilić bio proslavljeni rukometni reprezentativac i igrač Zagreba. S takvim obiteljskim pedigreom Lena je od malih nogu bila predodređena za velike stvari. Prve je korake napravila u zagrebačkoj Trešnjevci 2009., s kojom je u prošloj sezoni osvojila i Kup Ružice Meglaj-Rimac.

– Naravno da sam gledala finale. To se ne propušta. Čak je bila opcija da je nazovem i kažem: "Idemo u Ameriku", ali postojala je opasnost da ispadne u polufinalu, pa ne bi imalo smisla gledati finale bez nje. Jako sam zadovoljna kako je Lena reagirala i za nju će ovo iskustvo igranja sveučilišne košarke biti jako korisno. Sigurno je da će većina ovih igračica s njezina sveučilišta biti draftirana u WNBA ligu, a vjerujem da to čeka i Lenu, koja će, bez obzira na sve, i sljedeće godine ostati na sveučilištu. Moram reći da se odlično snašla na sveučilištu i izvan košarke – rekla je Danira, dodavši:

– Nisam očekivala da će u finalu biti ovako velika razlika. Puno je neizvjesnije bilo u polufinalu protiv Texasa. Čula sam se s kćeri nakon finala, bila je puna emocija, ali jako sretna. Osvojila je prsten već u prvoj godini, a igrala je s igračicama koje su šest godina starije od nje. Bitno je da se košarkaški dobro razvija. Doma dolazi tek u lipnju, kada će se priključiti U-20 reprezentaciji. Već ju je zvao i izbornik seniorki Tihomir Bujan, ali se nije mogla odazvati zbog obaveza na fakultetu – zaključila je Danira.

Prije odlaska u Ameriku Lena je Europu pokorila s mlađim selekcijama hrvatske reprezentacije. Na FIBA EuroBasketu za igračice do 18 godina, Divizije B, bila je nezaustavljiva. Ne samo da je vodila Hrvatsku do brončane medalje i promocije u elitnu Diviziju A već je bila i najbolji strijelac cijelog turnira s prosjekom od nevjerojatnih 23,6 poena po utakmici. U ključnoj utakmici za treće mjesto protiv domaćina Litve odigrala je simultanku i utrpala čak 41 koš, pogodivši šest trica.

No Amerika je bila potpuno novi svijet, a sveučilišna košarka razina za sebe. Došla je u momčad prepunu veteranki i budućih WNBA zvijezda, ekipu koja je pucala na naslov prvaka.

– Svakoj brucošici, kažem to njima i njihovim obiteljima, desetak puta će doći da odustanu, desetak puta da zatraže transfer, i to obično prije Božića. Realnost je da je ovo nevjerojatno, nevjerojatno teško – iskreno je opisala trenerica Close prve mjesece prilagodbe svojih mladih igračica.

U prvoj sezoni Lenina je uloga bila skromna. U prosjeku je igrala nešto više od 15 minuta, a statistika je bilježila 3,9 poena i 1,8 skokova. Ipak, trenerica Close imala je povjerenja u nju, dajući joj ulogu razigravačice s klupe. Bilo je bljeskova koji su pokazivali njezin potencijal, poput utakmice protiv Oregona, kada je zabila 13 poena, ili protiv Southerna, kada je upisala 14 poena i šest skokova.