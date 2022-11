Rakitićeva Sevilla remizirala u žestokom derbiju, pokazana čak tri crvena

U jednom od najvećih španjolskih nogometnih derbija Real Betis i Sevilla su odigrali 1-1, a hrvatski nogometaš Ivan Rakitić je za goste odigrao cijeli susret.

Sasvim očekivano bio je to još jedan "vrući" seviljski i andalužanski derbi. Susret su obilježila čak tri crvena kartona, pri čemu dva kod domaćina, a jedan kod Seville, te osam žutih.

Prvi je "pocrvenio" gostujući branič Gonzalo Montiel koji je isključen u 38. minuti zbog oštrog prekršaja nad Alexom Morenom. Sudac Jose Sanchez je Montielu prvo pokazao žuti, ali je nakon video provjere Argentincu pokazao put u svlačionicu.

Foto: Marcelo del Pozo/REUTERS FILE PHOTO: Sevilla coach Julen Lopetegui before the match. Sevilla v Borussia Dortmund - Ramon Sanchez Pizjuan, Seville, Spain - October 5, 2022. REUTERS/Marcelo Del Pozo/File Photo Photo: Marcelo del Pozo/REUTERS Pet minuta kasnije domaćin je poveo. Bio je to više sretni nego spretni gol Betisa. Nemanja Gudelj je pokušao ispucati loptu ispred svog gola, no pogodio je suigrača Jesusa Navasa od kojeg se lopta odbila prevarivši Yassinea Bounoua i završila u mreži.

Kada se činilo kako će Betis mirno privesti poluvrijeme kraju, Nabil Fekir je laktom u lice udario Papua Gomeza. Sanchez je i njemu pokazao prvo žuti, ali nakon asistencija VAR-a je Francuza isključio. Nije dugo trebalo čekati na novo isključenje. U 49. minuti je Borja Iglesias neoprezno nagazio Joana Jordana i sudac mu je pokazao žuti. Opet se oglasio VAR i Sanchez je treći put preinačio svoju prvotnu odluku u isključenje.

S igračem više Sevilla je krenula po izjednačenje i uspjela je u 81. minutui kada je Gudelj fantastično s više od 25 metara pogodio rašlje. Isti je igrač u samoj završnici mogao okrenuti rezultat, ali nije imao sreće. U 89. minuti je još jednom sjajno opalio, no pogodio je vratnicu, a u petoj minuti nadoknade njegov još jedan odličan udarac obranio je Claudio Bravo.

Foto: Craig Brough/REUTERS Soccer Football - Champions League - Group G - Manchester City v Sevilla - Etihad Stadium, Manchester, Britain - November 2, 2022 Sevilla's Bono during the warm up before the match REUTERS/Craig Brough Photo: Craig Brough/REUTERS

Za Sevillu je cijeli susret odigrao hrvatski nogometaš Ivan Rakitić.

U ranije odigranom susretu Atletico Madrid i Espanyol su odigrali 1-1, premda su gosti više od sat vremena imali igrača manje.

Kriza rezultata Atletico Madrida se nastavlja. Momčad Diega Simeonea je četiri susreta u nizu bez pobjede, a u posljednjih šest dvoboja slavila je samo jednom.

Atletico je protiv Espanyola uputio čak 27 udaraca prema vratima Benjamina Lecomtea, pri čemu sedam u okvir, imao je 67 % posjeda lopte, čak 12 kornera, ali nije uspio osvojiti tri boda. Čak je i bod morao spašavati.

We share the points. pic.twitter.com/sXgPlITSpP — Atlético de Madrid (@atletienglish) November 6, 2022

Gosti su u 28. minuti ostali s igračem manje nakon što je Leandro Cabrera isključen. Međutim, Espanyol je s igračem manje poveo u 62. minuti golom Sergija Dardera. Izjednačio je Joao Felix u 78. minuti. U posljednjim trenucima susreta domaćin je mogao do pobjede, no Nahuel Molina nije iskoristio sjajnu priliku, pucao je pored gola.

Ivo Grbić nije branio za domaći sastav.

Mallorca je iznenadila Villarreal slavivši na El Madrigalu sa 2-0. Za goste su zabili Muriqi (32) i Ndiaye (75).

Na vrhu ljestvice vodi Barcelona sa 34 boda, dva više od Real Madrida koji ima i susret manje. Atletico je treći sa 24 boda, koliko ima i Betis na četvrtom mjestu.

Sevilla je napustila zonu ispadanja i sada drži 17. mjesto sa 11 bodova koliko imaju i Celta i Cadiz ispod nje. Posljednji je Elche sa četiri boda.

Kolo danas zatvaraju Rayo Vallecano i Real Madrid.

