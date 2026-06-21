VIDEO Uplakani reprezentativac puknuo i slomio se pred kamerama: Njegove suze obišle su svijet

Nogometna reprezentacija Japana upisala je prvu pobjedu na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu svladavši Tunis 4:0 (2:0) u susretu 2. kola skupine F u Monterreyu. Strijelci za Japan bili su Daichi Kamada (4.), Ayase Ueda (31., 83.) i Junya Ito (69.). Tunis je nakon teškog poraza od Japana ostao bez šansi za prolazak skupine na svjetskom prvenstvu, a branič Nice Ali Abdi nakon utakmice se slomio pred kamerama pa progovorio o problemima u reprezentaciji.

Vidno emotivan, Abdi se ispričao navijačima, ali je istovremeno kritizirao način na koji se oko reprezentacije stvaraju nemir i pritisak.

- Ispričavam se navijačima Tunisa, ali ne i onima koji uživaju u širenju glasina lijevo i desno. To nije u interesu zemlje. Nemamo vremena za rad. Svaki put sve rušimo da bismo gradili iznova, umjesto da ispravljamo nedostatke. Na Svjetsko prvenstvo dolazimo s igračima koji nikada nisu igrali zajedno. Izgradnja konkurentne momčadi zahtijeva vrijeme i stabilnost. Ne možete se pripremiti za Svjetsko prvenstvo igrajući samo nekoliko utakmica dok naši protivnici igraju zajedno godinama - rekao je.

Tijekom davanja izjave Abdi je počeo plakati i teško je pronalazio riječi, što je dodatno pokazalo koliko ga je pogodio novi neuspjeh Tunisa na svjetskoj smotri.

🇹🇳 | Ali Abdi en larmes après la défaite 4-0 face au Japon.



« Je m’excuse auprès des supporters tunisiens, pas auprès des gens qui s’amusent à sortir des informations à droite à gauche. Ce n’est pas dans l’intérêt du pays. Nous n’avons pas le temps de travailler, on casse tout… pic.twitter.com/6hG2CXGXOD — Tounes El Khadra | تونس الخضراء 🌿🇹🇳 (@TounesKhadra) June 21, 2026