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VIDEO Uplakani reprezentativac puknuo i slomio se pred kamerama: Njegove suze obišle su svijet

X screenshot
VL
Autor
Stjepan Meleš
21.06.2026.
u 18:15

Vidno emotivan, Abdi se ispričao navijačima, ali je istovremeno kritizirao način na koji se oko reprezentacije stvaraju nemir i pritisak

Nogometna reprezentacija Japana upisala je prvu pobjedu na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu svladavši Tunis 4:0 (2:0) u susretu 2. kola skupine F u Monterreyu. Strijelci za Japan bili su Daichi Kamada (4.), Ayase Ueda (31., 83.) i Junya Ito (69.). Tunis je nakon teškog poraza od Japana ostao bez šansi za prolazak skupine na svjetskom prvenstvu, a branič Nice Ali Abdi nakon utakmice se slomio pred kamerama pa progovorio o problemima u reprezentaciji.

Vidno emotivan, Abdi se ispričao navijačima, ali je istovremeno kritizirao način na koji se oko reprezentacije stvaraju nemir i pritisak.

- Ispričavam se navijačima Tunisa, ali ne i onima koji uživaju u širenju glasina lijevo i desno. To nije u interesu zemlje. Nemamo vremena za rad. Svaki put sve rušimo da bismo gradili iznova, umjesto da ispravljamo nedostatke. Na Svjetsko prvenstvo dolazimo s igračima koji nikada nisu igrali zajedno. Izgradnja konkurentne momčadi zahtijeva vrijeme i stabilnost. Ne možete se pripremiti za Svjetsko prvenstvo igrajući samo nekoliko utakmica dok naši protivnici igraju zajedno godinama - rekao je. 

Tijekom davanja izjave Abdi je počeo plakati i teško je pronalazio riječi, što je dodatno pokazalo koliko ga je pogodio novi neuspjeh Tunisa na svjetskoj smotri. 
Ključne riječi
Japan Tunis SP 2026.

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