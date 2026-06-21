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RAZOČARAO IH

Hrvata udaraju sa svih strana, trpi žestoke kritike: ‘Izgledali su kao ovce pred klanje’

FIFA World Cup 2026 - Group D - United States v Australia
Steven Bisig/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
21.06.2026.
u 18:55

Među najvećim kritičarima bio je legendarni australsko-hrvatski vratar Mark Bosnich, koji smatra da je utakmica za Australce krenula u pogrešnom smjeru još prije početka dvoboja

Australski izbornik Tony Popović trpi velike kritke domaće javnosti nakon poraza svoje reprezentacije od Sjedinjenih Američkih Država (2:0) u drugom kolu svjetskog prvenstva.  Nakon što je Australija u prvom nastupu svladala Tursku i upisala jednu od najvećih pobjeda u svojoj novijoj povijesti, mnoge je iznenadila Popovićeva odluka da protiv SAD-a od prve minute ne nastupe Nestory Irankunda i Connor Metcalfe, igrači koji su bili strijelci.

Među najvećim kritičarima bio je legendarni australsko-hrvatski vratar Mark Bosnich, koji smatra da je utakmica za Australce krenula u pogrešnom smjeru još prije početka dvoboja. 

- Vrlo je rijetko vidjeti da nakon jedne od najvećih pobjeda reprezentacije oba strijelca ostanu na klupi u sljedećoj utakmici. Takve stvari se gotovo nikad ne događaju. Mislim da to remeti ravnotežu. Riječi morate potkrijepiti igrom, a sudeći prema prvom poluvremenu, igre nije bilo. zgledali su kao ovce pred klanje, čekali su da izgube - rekao je Bosnich.

Unatoč porazu od SAD-a, Australija još uvijek može izboriti plasman u nokaut fazu. U posljednjem kolu skupine čeka je dvoboj protiv Paragvaja, a bod bi objema reprezentacijama mogao biti dovoljan za prolazak dalje. 
Ključne riječi
Tony Popovic Australija SP 2026.

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