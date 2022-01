Rakitić se pridružio Lovrenu i podržao Đokovića: Idemo legendo, svi smo uz tebe!

Novak Đoković u jednu ruku već je pobjednik, barem što se tiče podrške koju dobiva. Sportski velikani diljem svijeta nisu se ustručavali reći javno što misle i ohrabriti ga.

Među njima je i najbolji NFL igrač svih vremena Tom Brady, koji je Đokoviću poželio sreću u komentaru na objavu s treninga na društvenim mrežama. Uz njega je i crnogorski košarkaš Nikola Mirotić, otprije je poznato da Dejan Lovren daje iznimnu podršku srpskom tenisaču, a u priču se uključio i Ivan Rakitić.

Foto: LOREN ELLIOTT/REUTERS A supporter of Serbian tennis player Novak Djokovic holds his photo during a rally outside the Park Hotel, where the star athlete is believed to be held while he stays in Australia, in Melbourne, Australia, January 9, 2022. REUTERS/Loren Elliott Photo: LOREN ELLIOTT/REUTERS

- Idemo legendo, svi smo uz tebe - napisao je u komentaru Rakitić.

Istovremeno, najbolji tenisači su suzdržaniji, naglašavaju da treba poštovati odluke suda, ali i da se nadaju da će Novak sve riješiti. Osim Rafaela Nadala...

Već je u neku ruku prozvao konkurenta za titulu najuspješnijeg u povijesti zbog necijepljenja, a potom je nakon osvajanja ATP turnira u Melbourneu izjavio da bi sa sportske strane volio da Novak ne igra u Australiji.