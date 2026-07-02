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IMA BOLNA SJEĆANJA

Legendarni kapetan vatrenih najavio ključnu utakmicu Hrvatske: 'Mnogi će reći da je Portugal favorit, ali ne vidim razliku'

Lens: Susret Hrvatske i Portugala u osmini finala Europskog prvenstva, 2016.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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VL
Autor
Večernji.hr
02.07.2026.
u 17:13

Portugal, ali se nikoga ne boji. Za mene je ovo potpuno izjednačeno, šanse su 50-50. Detalji, mentalitet i ključni trenuci odlučit će pobjednika

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u jedan sat iza ponoći igra prvu utakmicu nokaut-faze na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Meksiku i Kanadi. U Torontu će odmjeriti snage s Portugalom, reprezentacijom koja je prije početka turnira smatrana jednom od favorita, ali nije previše impresionirala igrama na ovom prvenstvu. Utakmicu je za portugalsku A Bolu najavio bivši kapetan vatrenih Darijo Srna.

On je svoju posljednju od 134 utakmice u kockastom dresu odigrao upravo protiv Portugala u osmini finala Europskog prvenstva 2016. Tada su Portugalci slavili golom Ricarda Quaresme u produžecima, a Srna se na početku razgovora ossvrnuo na tu utakmicu.

- Naravno, bila je to vrlo bolna noć za mene i za Hrvatsku. Vjerovali smo da imamo momčad koja može daleko dogurati na tom Euru. No Portugal je pobijedio i na kraju postao prvak Europe. To zaslužuje poštovanje. Bila je to moja zadnja utakmica za Hrvatsku i zato će mi uvijek biti posebna, ali na nju se osvrćem s ponosom, a ne s bilo kakvom ljutnjom - rekao je pa se okrenuo snagama Portugala.

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- Portugal ima golemu individualnu kvalitetu i može riješiti utakmicu u svakom trenutku. Možda dosad nisu uvijek pokazali sav svoj potencijal, ali svi znaju koliko su opasni - rekao je pa istaknuo i snagu Hrvatske.

- I Hrvatska je turnirska momčad. Znamo patiti, boriti se i preživjeti u teškim utakmicama. Ne bih to nazvao osvetom. Godina 2016. je povijest. Ovo je nova utakmica, novo Svjetsko prvenstvo i nova prilika.

Srna smatra i kako u ovoj utakmici zapravo nema očitog favorita.

- Na papiru, mnogi će možda reći da je Portugal favorit zbog brojnih vrhunskih igrača koje ima. Ali u ovakvoj utakmici ne vidim veliku razliku. Hrvatska poštuje Portugal, ali se nikoga ne boji. Za mene je ovo potpuno izjednačeno, šanse su 50-50. Detalji, mentalitet i ključni trenuci odlučit će pobjednika.

Posljednje pitanje ticalo se Luke Modrića i Cristiana Ronalda koji igraju svoje posljednje Svjetsko prvenstvo, a jedan od njih i svoju posljednju utakmicu na najvećem svjetskom nogometnom natjecanju.

- U Hrvatskoj je Modrić više od nogometaša. On je simbol naše zemlje i jedan od najvećih igrača u našoj povijesti. Naravno, ljudi mogu analizirati utakmice, ali poštovanje prema Luki nikada se neće promijeniti. Slično vidim i Cristiana u Portugalu. Može se raspravljati o taktici, minutaži ili formi, to je normalno u nogometu. No igrači poput Cristiana i Luke zaslužili su jednu posve drugu razinu poštovanja. Oni su legende.

Ključne riječi
SP 2026. Portugalska nogometna reprezentacija hrvatska nogometna reprezentacija Darijo Srna

Komentara 1

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CO
CobraMikelNr6
17:44 02.07.2026.

Onda si slijep pajdo! Kakvih 50:50.Ne treba spustiti gaće jasno,ali pumpanje atmosfere nerealnim budalaštinama isto nije pametno. Sve osim glatke pobjede Portugala biti će pravo čudo.

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