O njemu ovisi Đokovićeva sudbina! Porijeklom je s Balkana, čestitao je pravoslavni Božić...

Unatoč tome što je prvi tenisač svijeta Novak Đoković na sudu pobijedio Australce, deportacija mu i dalje prijeti, a sve je u rukama ministra imigracija Alexa Hawkea. Naime, dok je sud pustio Đokovića zbog proceduralne greške, on osobno može odlučiti deportirati ga jer nije cijepljen i da mu dokumentacija o medicinskom izuzeću nije valjana.

Tako nešto može se preokrenuti ako se dokumentacija ipak potvrdi kao valjana. Ako se pak ne potvrdi, odluka koju donese Hawke bit će konačna. Naime, nitko nije iznad njega u ovom smislu, čak ni sudovi.

Inače, ministar je zanimljiva persona. Rođen je 9. srpnja 1977. u Melbourneu i porijeklo mu je s Balkana. Njegovi baka i djed emigrirali su u Australiju iz Grčke 1953., gdje su odlučili pronaći bolji život nakon što se pokazalo da im prijašnji život nikamo ne vodi, posljedice Drugog svjetskog rata bile su previše razorne.

Majka mu je umrla kad je imao tek deset godina i brigu za njega u potpunosti je prezuzeo otac. Po završetku srednje škole, studirao je na Sveučilištu Sydney. Zanimljivo diplomirao je umjetnost, a magistrirao državne i javne poslove. Po završetku obrazovanja, šest godina svojevoljno provodi u vojsci, nakon čega ulazi u Kraljevskom australskom oklopnom korpusu kao poručnik.

Njegovi pogledi na svijet podosta su kontroverzni pa i radikalni. Kroz političku karijeru podržavao je da vjerske škole izbacuju učenike koji su homoseksualci, biseksualci ili transrodni. Sukobljavao se i s muslimanima, optuživan je za rasizam te je izrazito nesklon migrantima. Zapravo, on vjerno preslikava politiku premijera Scotta Morrisona. Ministarstvo je preuzeo u svibnju 2019. i ne može se reći da ne uči na greškama. Svjestan brojnosti pravoslavnih vjernika u Australiji na svom Twitter profilu podijelio je premijerovu božićnu čestitku.

Wishing our Australian Orthodox community and those celebrating today a very happy and blessed Christmas.