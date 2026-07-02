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PRESJEKAO RASPRAVU

Legendarni sudac objasnio razliku zašto je Balogun dobio crveni, a Messi ne

FIFA World Cup 2026 - FIFA Referee Training
Sam Navarro/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
02.07.2026.
u 17:05

Američki napadač dobio je izravni crveni karton nakon što je u jednom duelu nagazio Tarika Muharemovića, što je izazvalo polemike u dijelu američke javnosti

Legendarni talijanski sudac Pierluigi Collina osvrnuo se na rasprave koje su se pojavile nakon usporedbi prekršaja Lionela Messija i isključenja Folarina Baloguna, naglasivši kako se naizgled slične situacije ne mogu promatrati kroz isti kriterij.

Američki napadač dobio je izravni crveni karton nakon što je u jednom duelu nagazio Tarika Muharemovića, što je izazvalo polemike u dijelu američke javnosti. Kritičari su pritom podsjetili na situaciju u kojoj je Lionel Messi u susretu grupne faze protiv Alžira prošao bez kazne nakon sličnog kontakta, smatrajući da su odluke trebale biti iste. Collina, međutim, upozorava da takva usporedba pojednostavljuje složene sudačke procjene.

“Suci su educirani da svaki start procjenjuju prema njegovim specifičnim okolnostima. U Messijevom slučaju kontakt je bio kratak, a on je odmah povukao nogu. Nije bilo značajnog nastavka pokreta ni pretjerane upotrebe sile. To može biti prekršaj, ali samo po sebi ne znači da zaslužuje crveni karton”, rekao je Collina.

Dodao je kako ključ odluke nikada nije samo namjera igrača, nego niz faktora koje sudac mora uzeti u obzir.

“Namjera nije jedini kriterij. Sudac mora procijeniti mjesto kontakta, intenzitet sile, nastavak pokreta nakon kontakta i, što je najvažnije, je li sigurnost protivničkog igrača bila ugrožena. Upravo ti elementi određuju radi li se o ozbiljnom prekršaju za isključenje”, pojasnio je.

Time je Collina naglasio da se sudačke odluke ne mogu donositi na temelju izdvojenih snimki ili usporedbi između različitih utakmica, nego isključivo kroz cjelokupan kontekst svakog pojedinog incidenta.

“Svaki prekršaj ima svoj kontekst i mora se procjenjivati prema Pravilima igre i vlastitim okolnostima. Sasvim je moguće da su obje odluke bile ispravne. Messijev start ne zaslužuje automatski crveni karton samo zato što je drugi igrač isključen u drukčijoj situaciji. U Balogunovu slučaju razina opasnosti bila je očito veća”, zaključio je Collina.
Ključne riječi
SP 2026.

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