Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 54
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POGINUO DIOGO JOTA

Hrvatska igra na godišnjicu tragedija koja je pogodila svijet, Portugalci se s tim još ne mogu pomiriti

Premier League - Liverpool v Nottingham Forest
Foto: Phil Noble/REUTERS
1/4
VL
Autor
Hina
02.07.2026.
u 09:38

Jota i njegov brat Andre Silva poginuli su u prometnoj nesreći na sjeverozapadu Španjolske kada je njihov Lamborghini izletio s ceste i zapalio se.

Utakmica između Hrvatske i Portugala igrat će se na godišnjicu smrti portugalskog napadača Dioga Jote, koji je 3. srpnja 2025. godine poginuo u prometnoj nesreći.

Jota i njegov brat Andre Silva poginuli su u prometnoj nesreći na sjeverozapadu Španjolske kada je njihov Lamborghini izletio s ceste i zapalio se.

Napadač Liverpoola je poginuo nedugo nakon što je pomogao Portugalcima da osvoje Ligu nacija. Obljetnica će sigurno pobuditi emocije među suigračima, navijačima i stručnim stožerom.

Portugalski izbornik Roberto Martinez, koji je Jotu opisao kao "naše svjetlo", imenovao ga je počasnim članom svoje reprezentacije na Svjetskom prvenstvu.

FOTO Gvardiol ljubi Lu, Baturina grli Petru, a Modrić slavi s ocem: Pogledajte preslatke prizore vatrenih nakon pobjede
Premier League - Liverpool v Nottingham Forest
1/39

"Mislim da moramo odati počast Diogu Joti. Vjerujem da je ovo trenutak da cijenimo sve što smo izgradili u ovoj momčadi, jer je sve počelo s njim," kazao je Martinez.

Jota je za Portugal postigao 14 golova u 49 nastupa i, budući da je propustio Svjetsko prvenstvo 2018. zbog ozljede lista, gotovo sigurno bi bio u reprezentaciji za SP.

"Imamo veliku motivaciju, ne samo na idućoj utakmici već na svima. Želimo pobjedu za našu zemlju, za naše obitelji i za Jotu. Sve ćemo učiniti kako bi ostvarili pobjedu," kazao je veznjak Vitinha na konferenciji za novinare uoči utakmice.

Njegov veliki prijatelj Ruben Neves, koji je nosio lijes na sprovodu i blizak je s obitelji, napravio je Jotinu tetovažu na lijevom listu i nosi njegov broj 21.

"Bilo je stvarno teško. Dan nakon što sam saznao za vijest bio je najteži dan u mom životu. Unatoč tome, glavni razlog zašto sam mogao nastaviti igrati bila je, prije svega, želja da igram za Dioga. Također je bilo vrlo važno da je moja supruga Debora bila uz mene. Još uvijek razgovaram s njim. Zapravo, to je nešto što mnogi ljudi ne znaju, ali još uvijek imamo WhatsApp grupu od troje: Rute, Diogo i ja, i tamo stalno razmjenjujemo poruke. Kad se dogodi nešto posebno, otvorim grupu i nastavim mu slati poruke," otkrio je Neves.

Otkriven sastav Hrvatske za dvoboj s Portugalom? Dalić bi trebao krenuti s ovim igračima od prve minute
Ključne riječi
Portugal reprezentacija Hrvatska reprezentacija Diogo Jota

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!