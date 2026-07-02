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Ispadanje sa Svjetskog prvenstva: BiH između ponosa i političkih razlika

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - United States v Bosnia and Herzegovina
Darren Yamashita/REUTERS
VL
Autor
Zoran Krešić/Hina
02.07.2026.
u 15:54

Bosna i Hercegovina sinoć je u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva izgubila 0-2 od domaćina SAD-a te se oprostila od daljeg natjecanja

Značajan dio bosanskohercegovačke javnosti i njezine dijaspore nije krio ponos nacionalnom nogometnom reprezentacijom čak i nakon ispadanja sa Svjetskog prvenstva u SAD-u, ali je taj događaj ponovno potvrdio velike podjele i različite perspektive triju strana prema državi i nacionalnom dresu.

Bosna i Hercegovina sinoć je u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva izgubila 0-2 od domaćina SAD-a te se oprostila od daljeg natjecanja, a u brojnim središtima se organizirano navijalo za bosanskohercegovačke nogmetaše. Emotivni su bili brojni, uključujući i izbornika Sergeja Barbareza koji također nije krio suze.

"Nadam se da ću malo osjetiti taj ponos kada se vratimo u državu. Preko videa, telefona i poruka je to divno i fino, ali biti među ljudima - tek tada ćemo shvatiti koliko je ovo dobro i veliko. Stvarno sam zahvalan što sam dobio prigodu, što sam tu, što su ljudi sretni radi nas i što mogu biti i dalje tu", rekao je Barbarez na konferenciji za novinare.

Bosanskohercegovački stručnjak Vahid Halilhodžić ocijenio je kako je susret sa SAD-om bila povijesna utakmica za BiH.

"Kada izgubiš vjerojatno je da postoji žal. Međutim, trebamo svi biti ponosni na igrače i stručni stožer i čestitati im na svemu šta su napravili", rekao je Halilhodžić.

Brojni mediji u Bosni i Hercegovini sa sjedištem u Sarajevu u uspjehu bosanskohercegovačke nogometne vrste da se plasira i prođe skupinu vidjeli su i drugu dimenziju sporta. Tako najčitajniji portal Klix piše da je reprezentacija 'ujedinila naciju, inspirirala nove dječake i brendirala državu'. 

No, ne dijele svi jednak entuzijazam niti poglede oko nastupa reprezentacije BiH na Svjetskom prvenstvu koje se održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Vodeći bošnjački i srpski političari su se u izbornoj godini dodatno potrudili potvrditi posve podijeljena stajališta oko nacionalne nogometne vrste, dok su hrvatski pak preskočili to komentirati. Milorad Dodik, predsjednik vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata i neformalni čelnik entiteta Republike Srpske, zahvalio se SAD-u na pobjedi protiv BiH.

"Hvala Ameriko, svakako je neradni dan", napisao je na svom X profilu. Aluzija s neradnim danom odnosi se na odluku Vlade Federacije BiH da preporuči poslodavcima da zaposleni danas kasnije dođu na posao zbog kasnog termina susreta između BiH i SAD.

Istodobno čelnik najveće bošnjačke Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović je u čestitki uporabio kovanicu jedinstvene 'bosanskohercegovačke nacije' oko čega tri naroda u zemlji Hrvati, Srbi i Bošnjaci imaju tri dijametralno suprotstavljena identitetska pristupa.

„Učinili ste za bosanskohercegovačku naciju ono što samo vrhunski sport može. Ujedinili ste ljude, probudili ponos, vjeru i osjećaj zajedništva“, napisao je Izetbegović na X-u.

Organizirano praćenje susreta Zmajeva bilo je samo u većinskim bošnjačkim sredinama u BiH, dok toga nije bilo u Republici Srpskoj, a u hrvatskim sredinama u BiH se organizirano navija za nogometnu vrstu Hrvatske. U tim središtima su istaknute zastave Republike Hrvatske i Hrvata u BiH, te će se večeras organizirano gledati i navijati za Vatrene.  
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