Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 151
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NEMA ŽALBE

Amerikanci nakon BiH u problemima: najbolji strijelac ne igra protiv Belgije

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - United States v Bosnia and Herzegovina
PEDRO NUNES/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
02.07.2026.
u 14:54

Ključni trenutak dogodio se u 61. minuti kada je napadač Monaca, koji je ranije doveo SAD u vodstvo, nezgodno nagazio Tarika Muharemovića

Američka nogometna reprezentacija izborila je plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva pobjedom 2:0 nad Bosnom i Hercegovinom, no slavlje je zasjenio veliki problem uoči nastavka turnira. Folarin Balogun, najbolji strijelac SAD-a na prvenstvu s tri pogotka, zaradio je izravni crveni karton u 64. minuti nakon VAR provjere te će propustiti sljedeći dvoboj protiv Belgije.

Ključni trenutak dogodio se u 61. minuti kada je napadač Monaca, koji je ranije doveo SAD u vodstvo, nezgodno nagazio Tarika Muharemovića. Sudac Raphael Claus u prvi je mah pustio igru da se nastavi, no nakon poziva iz VAR sobe otišao je pregledati situaciju uz teren. Nakon analize snimke pokazao je crveni karton, čime je Balogun postao tek četvrti igrač u povijesti koji je u nokaut fazi SP-a i zabio gol i bio isključen u istoj utakmici.

Balogun je teren napustio vidno pogođen, dok su ga suigrači pokušavali utješiti. Unatoč igraču manje, momčad Mauricia Pochettina uspjela je potvrditi pobjedu drugim pogotkom Malika Tillmana iz slobodnog udarca za konačnih 2:0.

Iako su se pojavile nade da bi suspenzija mogla biti ublažena, SAD neće imati svog najboljeg strijelca u četvrtfinalu. Prema FIFA-inim pravilima, izravni crveni karton automatski znači minimalno jednu utakmicu suspenzije, a žalbe se ne mogu podnijeti osim u slučaju dodatnog povećanja kazne, što ovdje nije opcija.

Stručni stožer američke reprezentacije sada mora tražiti novo rješenje u napadu pred ogled s Belgijom, a najizglednije zamjene su Ricardo Pepi ili Haji Wright. Unatoč udarcu, Amerikanci vjeruju da mogu pronaći način da nadoknade izostanak svog najboljeg strijelca u ključnom susretu četvrtfinala.
Ključne riječi
SP 2026.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!