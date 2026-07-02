Amerikanci nakon BiH u problemima: najbolji strijelac ne igra protiv Belgije

Američka nogometna reprezentacija izborila je plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva pobjedom 2:0 nad Bosnom i Hercegovinom, no slavlje je zasjenio veliki problem uoči nastavka turnira. Folarin Balogun, najbolji strijelac SAD-a na prvenstvu s tri pogotka, zaradio je izravni crveni karton u 64. minuti nakon VAR provjere te će propustiti sljedeći dvoboj protiv Belgije.

Ključni trenutak dogodio se u 61. minuti kada je napadač Monaca, koji je ranije doveo SAD u vodstvo, nezgodno nagazio Tarika Muharemovića. Sudac Raphael Claus u prvi je mah pustio igru da se nastavi, no nakon poziva iz VAR sobe otišao je pregledati situaciju uz teren. Nakon analize snimke pokazao je crveni karton, čime je Balogun postao tek četvrti igrač u povijesti koji je u nokaut fazi SP-a i zabio gol i bio isključen u istoj utakmici.

Balogun je teren napustio vidno pogođen, dok su ga suigrači pokušavali utješiti. Unatoč igraču manje, momčad Mauricia Pochettina uspjela je potvrditi pobjedu drugim pogotkom Malika Tillmana iz slobodnog udarca za konačnih 2:0.

Iako su se pojavile nade da bi suspenzija mogla biti ublažena, SAD neće imati svog najboljeg strijelca u četvrtfinalu. Prema FIFA-inim pravilima, izravni crveni karton automatski znači minimalno jednu utakmicu suspenzije, a žalbe se ne mogu podnijeti osim u slučaju dodatnog povećanja kazne, što ovdje nije opcija.

Stručni stožer američke reprezentacije sada mora tražiti novo rješenje u napadu pred ogled s Belgijom, a najizglednije zamjene su Ricardo Pepi ili Haji Wright. Unatoč udarcu, Amerikanci vjeruju da mogu pronaći način da nadoknade izostanak svog najboljeg strijelca u ključnom susretu četvrtfinala.