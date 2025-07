Puno je još upitnika oko novog Dinama, a pojačanja su nužna. Vidi se da plavima nedostaju neke stvari

Dinamo je ozbiljno promijenio krvnu sliku svlačionice, u oba smjera bilo je jako puno putnika, neki još čekaju kartu za novu destinaciju, neki čekaju da im se otvori linija za dolazak u Maksimir. Prvi je dojam da je Dinamo napravio dobar posao, bilo je vrijeme za promjene i dobro je što je dovoljno rano novi trener Mario Kovačević dobio 90 posto igrača na pozicijama koje je želio. Neki su došli na početka priprema, neki su ‘kapali’ dok su pripreme trajale, ali kadar se uglavnom kompletirao.

Kažemo, uglavnom jer još su barem dvije pozicije u momčadi željne pojačanja. Prije svega plavima treba minimalno još jedan napadač, Sandro Kulenović koliko god zahvalan i borben bio, ne može sam iznijeti sezonu. Danima, pa i tjednima čeka se dolazak barem jednoga od dva napadača, Dion Drena Beljo želio je u Dinamo i Dinamo je želio njega, taj transfer se i ostvario. Beljo je bio jedan od Hrvata koji su otišli trbuhom za kruhom u pečalbu, pa su zaključili da im je ipak bolje kod kuće. I Mierez bi se vratio, Argentinac je igrao i Istri i Osijeku, pa otišao u Al Jaziru, ali sad bi se i on vratio u Hrvatsku.

Dva napadača su skupa

No sve to košta i Zvonimir Boban pokušava dogovoriti te transfere, jedan je već dogovorio, ali želi i drugi. Velike su to investicije, a Dinamo je ovog ljeta potrošio ogroman novac za kupnju igrača. Da, prodao je Baturinu i Sučića za velik novac, ali dobar dio toga već je potrošio, a još mora platiti i za tog ili te napadače.

Druga pozicija koja plavima još treba je stoper. Sergi Dominguez priključio se pri kraju slovenskih priprema, ali taj dečko stvarno zna, bez obzira na kardinalnu grešku koju je napravio u posljednjoj utakmici. Galešić polako dolazi k sebi, Jakirović može uskočiti, kao i Theophile iako nije stoper za gradnju igre i iznošenje lopte, Živković je bio dobar u zadnjoj utakmici, Torrente se oporavlja i još ga dugo neće biti i svakako još jedan stoper treba plavima, bio to često spominjani Radeljić ili u posljednje vrijeme Scott McKenna.

Nadamo se da je Moris Valinčić rješenje za poziciju desnog beka, odigrao je tu jednu utakmicu jer se i on zbog ozljede kasno priključio pripremama, bio je vrlo dobar, tu je još uvijek i Pierre-Gabriel. No Francuz je u prošloj sezoni bio previše propustan, pa je tako bilo i na pripremama, ali ako ga plavi ne prodaju, što bi rado, može biti od koristi. Objektivno, najviše je na poziciji desnog beka pokazalo nekadašnje krilo, Dario Špikić

Lijevu defenzivnu stranu plavi su, sudeći po pripremama, riješili. Perez Vinlőf i Goda igraju jako dobro i stvarno znaju. E sad, u vezi je velika gužva. Puno je igrača koji mogu biti zadnji vezni i ‘osmice’ pa i ‘desetke’. Neprikosnoven je Josip Mišić, on je i dalje apsolutno najbolji režiser igre plavih, nevjerojatni profesionalac koji gine na svakom treningu, a nagledali smo ih se ovih dana u Sloveniji, ali i u utakmicama, gotovo sve kreće od njega i zasad nema pravu zamjenu. Villar je odličan s loptom, prolazi, dribla, bori se, a još nije spreman nakon dugog odmora. No, čini nam se da on ne može biti ‘šestica’, pogotovo ne protiv jačih suparnika, bolji je prema naprijed nego defenzivno. Plavi imaju Mudražiju, koji je igrao jako dobro, očito je svim srcem odlučio izboriti se za svoje mjesto pod plavim suncem. No i on je ‘osmica’ ili ‘desetka’. A to su i Luka Stojković i Gabriel Vidović. Stojković je pokazao da je u veznoj liniji daleko bolji nego na krilu, u posljednjoj utakmici igrao je na desnom krilu. Vidović je dobio broj deset, ali je igrao na lijevom krilu kao i kad je prvi put bio u Dinamu, obojica su dobri, ali to nisu njihove prave pozicije. Uz to, i Soldo je ‘osmica’ i ‘šestica’.

Na desnoj strani Dinamo je kupio Lisicu iz Istre, u početku se nije iskazao, nekako je samozatajan. Razumljivo jer se zna da on voli prostor, ima brzinu i prodor, no kad se igra protiv slabijih, kao na pripremama u Sloveniji, on tog prostora nema, ali ipak je bio bolji u posljednjoj utakmici s Primorjem.

Boban i dalje radi

Pet odigranih utakmica na pripremama u Sloveniji dijelom jesu lakmus-papir, puno toga se moglo vidjeti, kako dobroga tako i onog što se obvezno mora popraviti, vidio je to i trener Kovačević i ne bježi od toga. Čovjek je prilično otvoren i iskren, vidjeli smo da zna svoj posao i vjerujemo da je bio dobar Bobanov izbor. No još neke ključne pozicije Boban mora riješiti i znamo da radi na tome.

Bez obzira na to što je u pet utakmica Dinamo pobijedio u samo dvije (Bravo i Újpest), u dvije remizirao (Radomlje i Primorje) i jednu izgubio (Široki Brijeg), uz gol-razliku 13:9, nisu to utakmice po kojima treba suditi. No vidjeli smo na treninzima što želi Kovačević, brži, okomitiji i agresivni nogomet, bilo je to bolje na treninzima nego na utakmicama, ali ima vremena sve to još uigrati. Iako stoper i napadač još nisu stigli.