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JAVNOST NEZADOVOLJNA

Nevjerojatna odluka Fife: BiH zvijezdi mogao uništiti karijeru, a sada mu poništen crveni karton!

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - United States v Bosnia and Herzegovina
CARLOS BARRIA/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
05.07.2026.
u 20:09

Ovaj ishod izazvao je podijeljene reakcije, posebno među navijačima koji smatraju da je prvotna kazna bila opravdana

Disciplinska odluka Fife u vezi s američkim napadačem Folarinom Balogunom izazvala je brojne reakcije u nogometnoj zajednici nakon što je potvrđeno da će biti dostupan za utakmicu osmine finala protiv Belgije. Balogun je isprva bio suspendiran na jednu utakmicu zbog crvenog kartona koji je dobio na utakmici protiv Bosne i Hercegovine.

U toj utakmici dogodio se prekršaj u kojem je napadač tijekom duela stao na zglob bosanskohercegovačkog braniča Tarika Muharemovića, a situacija je procijenjena kao potencijalno vrlo opasna za ozljedu. Sudac je potom bez puno oklijevanja pokazao crveni karton, a odluka je u početku značila da će Balogun propustiti sljedeću utakmicu.

Međutim, nakon daljnjeg razmatranja slučaja, disciplinski odbor odlučio je poništiti prethodno izrečenu suspenziju. Ovaj ishod izazvao je podijeljene reakcije, posebno među navijačima koji smatraju da je prvotna kazna bila opravdana.

Je li ovo nova greška VAR-a koju nitko nije ni primijetio? 'Ako je on namjerno igrao loptom, onda ne bi bilo zaleđa'
Ključne riječi
Folarin Balogun Sjedinjene Američke Države Bosna i Hercegovina SP 2026.

Komentara 5

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ŠL
Šleger
21:00 05.07.2026.

Tak balogun bi trebal bit u kavezu

Avatar Sky Rocket
Sky Rocket
20:49 05.07.2026.

FIFA & Trump 👎

RE
RedTree
21:07 05.07.2026.

Ovo izgleda nema više smisla. Ne sjećam se igdje da je crveni karton poništen. Vratiti svjetsko prvenstvo na 32 ekipe i jedna, dvije zemlje domaćin. Na kraju izgleda da ćemo žaliti za Blatterom.

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