Nevjerojatna odluka Fife: BiH zvijezdi mogao uništiti karijeru, a sada mu poništen crveni karton!

Disciplinska odluka Fife u vezi s američkim napadačem Folarinom Balogunom izazvala je brojne reakcije u nogometnoj zajednici nakon što je potvrđeno da će biti dostupan za utakmicu osmine finala protiv Belgije. Balogun je isprva bio suspendiran na jednu utakmicu zbog crvenog kartona koji je dobio na utakmici protiv Bosne i Hercegovine.

U toj utakmici dogodio se prekršaj u kojem je napadač tijekom duela stao na zglob bosanskohercegovačkog braniča Tarika Muharemovića, a situacija je procijenjena kao potencijalno vrlo opasna za ozljedu. Sudac je potom bez puno oklijevanja pokazao crveni karton, a odluka je u početku značila da će Balogun propustiti sljedeću utakmicu.

Međutim, nakon daljnjeg razmatranja slučaja, disciplinski odbor odlučio je poništiti prethodno izrečenu suspenziju. Ovaj ishod izazvao je podijeljene reakcije, posebno među navijačima koji smatraju da je prvotna kazna bila opravdana.