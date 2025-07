Doznajemo: Dinamo je dogovorio još dva fantastična pojačanja! Reprezentativci stižu u Zagreb

Dinamo je sve bacio na stvaranje nove momčadi, sve je dobro složio, gotovo u svim linijama, ali falio je još bar jedan napadač, neki bi rekli i dva, ali sad je i taj jedan riješen, stiže kapitalac. Dinamo je sve dogovorio s Augsburgom i Dion Drena Beljo dolazi u Dinamo. I to za puno manje novca negoli se nagađalo, negoli su Nijemci napisali, za 7,5 milijuna eura. Točno je da Beljo dolazi u Dinamo, ali za četiri milijuna eura fiksno, to će plavi plaćati sljedeće četiri godine po milijun eura, a Augsburg će moći još profitirati od bonusa, od igranja Belje u Europskoj ligi, od mogućeg nastupa na Svjetskom prvenstvu, budućeg transfera...

Veliki je to posao Dinama i plavima, ponajprije Zvonimiru Bobanu treba skinuti kapu jer Augsburg je bio jako težak pregovarač, no Boban je uspio. Ne možemo reći da je sve gotovo dok se ne potpiše ugovor jer Augsburg ima stalno nekakve prohtjeve, ali načelno je sve dogovoreno i Beljo bi u utorak treba biti na liječničkom pregledu kod temeljitog dr. Ivice Smodeka.

Stižu Zajc i McKenna

No, nije tu kraj, uskoro bi Dinamo mogao realizirati dolazak slovenskog reprezentativca Mihe Zajca, iskusnog igrača i slovenskog reprezentativca koji može pokriti puno toga u veznom redu, a došao bi bez odštete, a čeka se i realizacija dolaska škotskog reprezentativca Scotta McKenne koji je stoper koji jako treba Dinama. Iako je Škot, nije od onih koji samo skaču i šalju duge lopte, ovaj zna igrati.

Dinamo je ozbiljno promijenio krvnu sliku svlačionice, u oba smjera bilo je jako puno putnika, neki još čekaju kartu za novu destinaciju, neki čekaju da im se otvori linija za dolazak u Maksimir. Prvi je dojam da je Dinamo napravio dobar posao, bilo je vrijeme za promjene i dobro je što je dovoljno rano novi trener Mario Kovačević dobio 90 posto igrača na pozicijama koje je želio. Neki su došli na početka priprema, neki su 'kapali' dok su pripreme trajale, ali kadar se uglavnom kompletirao, a sad t ide svom kraju.

Nije gotova priča ni s Ramonom Mierezom, i Argentinac koji je igrao u Istri i Osijeku, pa otišao u Al Jaziru, sad bi se i on vratio u Hrvatsku i blizu je Dinamu ako bude imao čiste 'papire' i ne previše gladne zastupnike.

Nadamo se da je Moris Valinčić rješenje za poziciju desnog beka, odigrao je tu jednu utakmicu jer se i on zbog ozljede kasno priključio pripremama, bio je vrlo dobar, tu je još uvijek i Pierre-Gabriel. No Francuz je u prošloj sezoni bio previše propustan, pa je tako bilo i na pripremama, ali ako ga plavi ne prodaju, što bi rado, može biti od koristi. Objektivno, najviše je na poziciji desnog beka pokazalo nekadašnje krilo, Dario Špikić

Lijevu defenzivnu stranu plavi su, sudeći po pripremama, riješili. Perez Vinlőf i Goda igraju jako dobro i stvarno znaju. E sad, u vezi je velika gužva. Puno je igrača koji mogu biti zadnji vezni i 'osmice' pa i 'desetke'. Neprikosnoven je Josip Mišić, on je i dalje apsolutno najbolji režiser igre plavih, nevjerojatni profesionalac koji gine na svakom treningu, a nagledali smo ih se ovih dana u Sloveniji, ali i u utakmicama, gotovo sve kreće od njega i zasad nema pravu zamjenu. Villar je odličan s loptom, prolazi, dribla, bori se, a još nije spreman nakon dugog odmora. No, čini nam se da on ne može biti 'šestica', pogotovo ne protiv jačih suparnika, bolji je prema naprijed nego defenzivno. Plavi imaju Mudražiju, koji je igrao jako dobro, očito je svim srcem odlučio izboriti se za svoje mjesto pod plavim suncem. No i on je 'osmica' ili 'desetka'. A to su i Luka Stojković i Gabriel Vidović. Stojković je pokazao da je u veznoj liniji daleko bolji nego na krilu, u posljednjoj utakmici igrao je na desnom krilu. Vidović je dobio broj deset, ali je igrao na lijevom krilu kao i kad je prvi put bio u Dinamu, obojica su dobri, ali to nisu njihove prave pozicije. Uz to, i Soldo je 'osmica' i 'šestica'.

Na desnoj strni Dinamo je kupio Lisicu iz Istre, u početku se nije iskazao, nekako je samozatajan. Razumljivo jer se zna da on voli prostor, ima brzinu i prodor, no kad se igra protiv slabijih, kao na pripremama u Sloveniji, on tog prostora nema, ali ipak je bio bolji u posljednjoj utakmici s Primorjem.

Kovačević zna što želi

Pet odigranih utakmica na pripremama u Sloveniji dijelom jesu lakmus-papir, puno toga se moglo vidjeti, kako dobroga tako i onog što se obvezno mora popraviti, vidio je to i trener Kovačević i ne bježi od toga. Čovjek je prilično otvoren i iskren, vidjeli smo da zna svoj posao i vjerujemo da je bio dobar Bobanov izbor.

Bez obzira na to što je u pet utakmica Dinamo pobijedio u samo dvije (Bravo i Újpest), u dvije remizirao (Radomlje i Primorje) i jednu izgubio (Široki Brijeg), uz gol-razliku 13:9, nisu to utakmice po kojima treba suditi. No vidjeli smo na treninzima što želi Kovačević, brži, okomitiji i agresivni nogomet, bilo je to bolje na treninzima nego na utakmicama, ali ima vremena sve to još uigrati. Iako su novi stoper, napadač i vezni na putu prema Zagrebu.