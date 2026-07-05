UŽIVO Norveškoj poništen gol u spektaklu, Brazil promašio penal (0:0)

BORBA ZA ČETVRTFINALE

Englezi u problemima uoči Meksika, dva važna igrača su upitna za nastup

Engleski izbornik Thomas Tuchel u subotu je izjavio da James mora dobiti liječničko odobrenje kako bi eventualno mogao biti na klupi za tu utakmicu, s obzirom na to da nije u potpunosti trenirao s momčadi otkako je zadobio ozljedu u utakmici protiv Gane 23. lipnja.