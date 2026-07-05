UŽIVO Norveškoj poništen gol u spektaklu, Brazil promašio penal (0:0)

Nakon nove kontre Brazila Cunha je dobio loptu u prostor i pao nakon duela s Heggemom. Brazilci su opet tražili penal, ali ništa od toga.
Guimaraes je promašio penal, Nyland to brani.
Gleda se VAR provjera zbog penala za Brazil nakon starta na Cunhi.
Norvežani su već u 3. minuti zabili Brazilu, ali je gol poništen zbog zaleđa. Berg je zabio nakon povratne lopte Sorlotha s desnog krila, ali iz nedozvoljene pozicije.
Počela je utakmica.
Glavni sudac utakmice je Amerikanac Ismail Elfath.
Prijenos je na HRT-u 2.
BRAZIL: Alisson - Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos - Rayan, Guimaraes, Casemiro, Martinelli - Cunha, Vinicius
NORVEŠKA: Nyland - Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe - Odegaard, Berg, Berge - Sorloth, Haaland, Nusa
Brazil i Norveška večeras od 22 sata igraju utakmicu osmine finala svjetskog prvenstva u New Yorku. Brazilci su do ovog dijela turnira stigli dramatičnom pobjedom protiv Japana, dok je Norveška predvođena Erlingom Haalandom izbacila Obalu Bjelokosti. Bit će to dvoboj Viniciusa i Haalanda, dvojice ponajboljih igrača Mundijala, a pobjednik će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz utakmice Engleske i Meksika.
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Želite prijaviti greške?
Ne propustite
Je li ovo nova greška VAR-a koju nitko nije ni primijetio? 'Ako je on namjerno igrao loptom, onda ne bi bilo zaleđa'
FOTO Traži se ovaj muškarac, policija objavila apel: 'Prijavite ga i ne približavajte mu se'
VIDEO Thompson je s 'Lijepa li si' završio koncert: 'Hvala vam što se osjećalo zajedništvo i ljubav'
Želite prijaviti greške?
Još iz kategorije
Poruka senatora vatrenih odjeknut će Hrvatskom: 'Još uvijek teško pronalazim prave riječi'
Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić oglasio se na Instagramu nakon ispadanja vatrenih sa svjetskog prvenstva nakon poraza od Portugala
Srpski mediji bijesni nakon poraza od Hrvatske, spominju sramotnu utakmicu i sudačku krađu
Susjedni mediji nisu ostali bez komentara nakon poraza, a reakcije su negativne u vezi njihovih igrača uz nekoliko zanimljivih naslova. Neki su krivili suce, neki izvedbu igrača, a neki oboje
Nevjerojatna odluka Fife: BiH zvijezdi mogao uništiti karijeru, a sada mu poništen crveni karton!
Ovaj ishod izazvao je podijeljene reakcije, posebno među navijačima koji smatraju da je prvotna kazna bila opravdana
Skandal koji niste vidjeli uživo: Pogledajte što je suparnik napravio Mbappeu na kraju dvoboja
Orlando Gill, jedan od najboljih igrača svoje reprezentacije na turniru, prišao je Mbappéu i pokušao mu pružiti ruku. Francuz ga je ignorirao i krenuo prema slavlju sa suigračima. Gill je tada izgubio živce. Uzeo je loptu i pogodio Mbappéa u leđa
Messi optužen za ljubavnu aferu, a onda je prišao novinarki i poljubio je u obraz pred okupljenima
Nakon pobjede Argentine od 3-2 u produžecima u osmini finala Svjetskog prvenstva, 39-godišnji Messi prišao je Martinez, koja radi za televizijsku kuću Telefe. Nakon kratkog zagrljaja i poljupca u obraz, argentinski kapetan iskoristio je priliku da se pred okupljenim novinarima osvrne na tračeve
Englezi u problemima uoči Meksika, dva važna igrača su upitna za nastup
Engleski izbornik Thomas Tuchel u subotu je izjavio da James mora dobiti liječničko odobrenje kako bi eventualno mogao biti na klupi za tu utakmicu, s obzirom na to da nije u potpunosti trenirao s momčadi otkako je zadobio ozljedu u utakmici protiv Gane 23. lipnja.
Što danas gledati na SP-u: Brazil ide po osvetu protiv 'ukletih' Norvežana, Meksiko u grotlu Aztece čeka Engleze
Pobjednici današnjih dvoboja izborit će mjesto u četvrtfinalu, gdje ih čeka međusobni obračun za plasman među četiri najbolje reprezentacije svijeta.
Ibrahimović o tvrdoj pobjedi Francuske: 'Ja bih u ovoj utakmici dobio četiri crvena kartona'
Zlatan Ibrahimović je nakon tijesne pobjede Francuske nad Paragvajem istaknuo da je utakmica bila više mentalni nego nogometni test
Francuska nakon velike muke i teške vrućine uspjela s 1-0 slomiti Paragvaj
Francuzi su tijekom cijelog susreta vodili glavnu riječ, ali su teško pronalazili put kroz iznimno discipliniranu i čvrstu paragvajsku obranu