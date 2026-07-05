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UŽIVO
UŽIVO Spektakularan okršaj Brazila i Norveške u osmini finala svjetskog prvenstva
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VL
Autor
Stjepan Meleš
BRAZIL - NORVEŠKA

UŽIVO Norveškoj poništen gol u spektaklu, Brazil promašio penal (0:0)

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Brazil v Norway
MIKE SEGAR/REUTERS
05.07.2026. u 22:00
Tekstualni prijenos možete pratiti na portalu Večernjeg lista
BRAZIL
0-0
NORVEŠKA
SVJETSKO PRVENSTVO, 22:00, NEW YORK
24'

Nakon nove kontre Brazila Cunha je dobio loptu u prostor i pao nakon duela s Heggemom. Brazilci su opet tražili penal, ali ništa od toga. 

Promašeni penal
14' (Promašeni penal)

Guimaraes je promašio penal, Nyland to brani. 

VAR - Video Assistant Referee
11' (VAR - Video Assistant Referee)

Gleda se VAR provjera zbog penala za Brazil nakon starta na Cunhi. 

Zaleđe
3' (Zaleđe)

Norvežani su već u 3. minuti zabili Brazilu, ali je gol poništen zbog zaleđa. Berg je zabio nakon povratne lopte Sorlotha s desnog krila, ali iz nedozvoljene pozicije. 

Početak
1' (Početak)

Počela je utakmica. 

Glavni sudac utakmice je Amerikanac Ismail Elfath.

Prijenos je na HRT-u 2.

SASTAVI

BRAZIL: Alisson - Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos - Rayan, Guimaraes, Casemiro, Martinelli - Cunha, Vinicius

NORVEŠKA: Nyland - Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe - Odegaard, Berg, Berge - Sorloth, Haaland, Nusa

NAJAVA

Brazil i Norveška večeras od 22 sata igraju utakmicu osmine finala svjetskog prvenstva u New Yorku. Brazilci su do ovog dijela turnira stigli dramatičnom pobjedom protiv Japana, dok je Norveška predvođena Erlingom Haalandom izbacila Obalu Bjelokosti. Bit će to dvoboj Viniciusa i Haalanda, dvojice ponajboljih igrača Mundijala, a pobjednik će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz utakmice Engleske i Meksika.

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