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OSUMNJIČEN ZA PUCNJAVU

FOTO Traži se ovaj muškarac, policija objavila apel: 'Prijavite ga i ne približavajte mu se'

Foto: PU međimurska
Autori: Ivica Beti, Vecernji.hr
05.07.2026.
u 12:32

Građani koji raspolažu saznanjima koja bi mogla pridonijeti njegovom pronalasku ili uoče osobu s fotografije, pozivaju se da o tome bez odgode obavijeste najbližu policijsku postaju ili nazovu broj 192.  Ako uočite traženu osobu, radi vlastite sigurnosti, nemojte joj se približavati niti s njom ostvarivati kontakt, već o tome odmah obavijestite policiju, upozoravaju

Policijska uprava međimurska objavila je fotografiju osumnjičenog muškarca za kojeg se smatra da je u subotu nešto prije 4 sata, na parkiralištu ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca pištoljem ranio dvojicu mladića. Prema izvješću policije, počinjena su kaznena djela pokušaja ubojstva i dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, a za muškarcem s fotografije se i dalje intenzivno se traga. Ranije je ustvrđeno kako postoji mogućnost da je pobjegao preko hrvatske granice, potencijalno na prostor Bosne i Hercegovine.O tome više pročitajte OVDJE.
 
Policijska uprava međimurska u stalnoj koordinaciji s nadležnim Županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu poduzima sve zakonom propisane mjere i radnje radi njegovog pronalaska i uhićenja. Županijsko državno odvjetništvo policiji kontinuirano izdaje potrebne naloge i odobrenja za provođenje dokaznih i drugih zakonom propisanih radnji. Ukoliko imate bilo kakve informacije koje bi mogla pridonijeti pronalasku osumnjičenog ili uočite osobu s fotografijem, bez odgode obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovite broj 192. Ako uočite traženu osobu, radi vlastite sigurnosti, nemojte joj se približavati niti s njom ostvarivati kontakt, već o tome odmah obavijestite policiju, upozorava policija.

U povodu pucnjave na parkiralištu ugostiteljskog objekta u Čakovcu, gradonačelnica Ljerka Cividini najoštrije je osudila svaki oblik nasilja te poručila kako je sigurnost građana i dalje na visokoj razini. Istaknula je kako je, prema dosad dostupnim informacijama, riječ o izoliranom događaju i da je u stalnom kontaktu s policijom i nadležnim službama koje poduzimaju sve potrebne mjere radi rasvjetljavanja svih okolnosti. Građane je pozvala na mir, odgovornost i suzdržavanje od širenja neprovjerenih informacija.

- U ime svih građana Čakovca i osobno, kao gradonačelnica, najoštrije osuđujem nemili događaj i pucnjavu koja se dogodila na parkiralištu ugostiteljskog objekta u našem gradu. Svaki oblik nasilja apsolutno je neprihvatljiv i za njega nema mjesta u našoj zajednici. Prema dosad dostupnim informacijama, riječ je o izoliranom događaju te želim jasno naglasiti da sigurnost naših sugrađana i dalje ostaje na visokoj razini. U stalnom sam kontaktu s policijom i nadležnim službama, koje poduzimaju sve potrebne mjere kako bi se rasvijetlile okolnosti događaja, a počinitelj što prije pronašao i priveo. Pozivam građane na mir, odgovornost i suzdržavanje od širenja neprovjerenih informacija. Čakovec je i ostaje siguran grad, a sigurnost svih naših građana naš je apsolutni prioritet - ističe Cividini

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Ključne riječi
pucnjava Čakovec

Komentara 4

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KO
Kokan67
11:57 05.07.2026.

Čini se kao Kajtazijev sunarodnjak!

ŠL
Šleger
12:37 05.07.2026.

Izgleda da je brazilac

Avatar Komunikolog2
Komunikolog2
12:26 05.07.2026.

Znači nije branitelji, da je, pisalo bi u naslovu.

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