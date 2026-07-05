FOTO Traži se ovaj muškarac, policija objavila apel: 'Prijavite ga i ne približavajte mu se'

Policijska uprava međimurska objavila je fotografiju osumnjičenog muškarca za kojeg se smatra da je u subotu nešto prije 4 sata, na parkiralištu ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca pištoljem ranio dvojicu mladića. Prema izvješću policije, počinjena su kaznena djela pokušaja ubojstva i dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, a za muškarcem s fotografije se i dalje intenzivno se traga. Ranije je ustvrđeno kako postoji mogućnost da je pobjegao preko hrvatske granice, potencijalno na prostor Bosne i Hercegovine.O tome više pročitajte OVDJE.



Policijska uprava međimurska u stalnoj koordinaciji s nadležnim Županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu poduzima sve zakonom propisane mjere i radnje radi njegovog pronalaska i uhićenja. Županijsko državno odvjetništvo policiji kontinuirano izdaje potrebne naloge i odobrenja za provođenje dokaznih i drugih zakonom propisanih radnji. Ukoliko imate bilo kakve informacije koje bi mogla pridonijeti pronalasku osumnjičenog ili uočite osobu s fotografijem, bez odgode obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovite broj 192. Ako uočite traženu osobu, radi vlastite sigurnosti, nemojte joj se približavati niti s njom ostvarivati kontakt, već o tome odmah obavijestite policiju, upozorava policija.

U povodu pucnjave na parkiralištu ugostiteljskog objekta u Čakovcu, gradonačelnica Ljerka Cividini najoštrije je osudila svaki oblik nasilja te poručila kako je sigurnost građana i dalje na visokoj razini. Istaknula je kako je, prema dosad dostupnim informacijama, riječ o izoliranom događaju i da je u stalnom kontaktu s policijom i nadležnim službama koje poduzimaju sve potrebne mjere radi rasvjetljavanja svih okolnosti. Građane je pozvala na mir, odgovornost i suzdržavanje od širenja neprovjerenih informacija.

- U ime svih građana Čakovca i osobno, kao gradonačelnica, najoštrije osuđujem nemili događaj i pucnjavu koja se dogodila na parkiralištu ugostiteljskog objekta u našem gradu. Svaki oblik nasilja apsolutno je neprihvatljiv i za njega nema mjesta u našoj zajednici. Prema dosad dostupnim informacijama, riječ je o izoliranom događaju te želim jasno naglasiti da sigurnost naših sugrađana i dalje ostaje na visokoj razini. U stalnom sam kontaktu s policijom i nadležnim službama, koje poduzimaju sve potrebne mjere kako bi se rasvijetlile okolnosti događaja, a počinitelj što prije pronašao i priveo. Pozivam građane na mir, odgovornost i suzdržavanje od širenja neprovjerenih informacija. Čakovec je i ostaje siguran grad, a sigurnost svih naših građana naš je apsolutni prioritet - ističe Cividini