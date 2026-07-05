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NA RABU

FOTO Izgubila je 30 kg! Domaća voditeljica pozirala u minijaturnom badiću i pokazala nevjerojatnu liniju

Foto: Instagram
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VL
Autor
Vecernji.hr
05.07.2026.
u 17:30

Fotografije na kojima Meri nasmijana i opuštena uživa u suncu posebno su odjeknule među njezinim pratiteljima, ističući njezinu zavidnu liniju

Influencerica i voditeljica kviza "Tko bi rekao", Meri Goldašić, iskoristila je početak srpnja za bijeg na more, a kao svoju destinaciju odabrala je slikoviti otok Rab. Svojim je pratiteljima na Instagramu podijelila seriju fotografija i kratki video pod jednostavnim naslovom "Ljeto", sažimajući svu ljepotu odmora na Jadranskoj obali. Objava započinje videom snimljenim s broda, koji prikazuje prepoznatljivu panoramu grada Raba s njegova četiri zvonika, dok se u prvom planu vidi usidrena jedrilica na mirnom moru. Ipak, najveću pažnju privukle su fotografije na kojima Meri pozira u odvažnom kupaćem kostimu boje fuksije, opušteno upijajući sunce na stijenama.

Fotografije na kojima Meri nasmijana i opuštena uživa u suncu posebno su odjeknule među njezinim pratiteljima, ističući njezinu zavidnu liniju. Ovaj prizor dolazi kao kruna njezine impresivne fizičke transformacije, tijekom koje je, kako je i sama ranije otkrila, izgubila 30 kilograma. Čini se da je ljetni odmor stigao kao zasluženi predah nakon dinamičnog životnog perioda. Naime, influencerica, koja je javnosti postala poznata sudjelovanjem u MasterChefu, krajem prošle godine otvoreno je progovorila o razvodu od supruga Jurice. Kroz sve te promjene, Meri je zadržala svoj prepoznatljivi optimizam, što se jasno vidi i na ovim ljetnim kadrovima.

Osim što je pokazala rezultate svog truda i zdravijeg načina života, Meri je s pratiteljima podijelila i druge čari Raba. U objavi se mogu vidjeti i kadrovi mediteranske arhitekture te unutrašnjost šarmantnog, pomalo neurednog umjetničkog ateljea, čime je dala naslutiti da njezin odmor nije samo izležavanje na plaži, već i istraživanje lokalne kulture.

Prije više od 15 godina glumila je Sašku u 'Najboljim godinama', a sada živi daleko od gradske vreve
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Njezina objava brzo je prikupila brojne pozitivne reakcije i emotikone srca, a jedan od komentara posebno se istaknuo i savršeno sažeo dojam koji ostavlja. "Žena sunca", napisao joj je jedan pratitelj, komplimentirajući njezin blistav izgled i energiju. Čini se da bivša marketinška stručnjakinja i majka dvojice sinova punim plućima uživa u novom poglavlju svog života, balansirajući između televizijske karijere i zasluženog ljetnog opuštanja.

*uz pomoć AI-a

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Ključne riječi
Rab ljeto more sunce badić Meri Goldašić showbiz

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