Jedna snimka uništila mu je brak: Glumac je ovako komentirao optužbe za incest nakon afere s nećakinjom

Turski glumac Murat Basoglu, koji je slavu stekao ulogom u popularnoj seriji 'Miris jagoda', dospio je 2017. godine u središte skandala koji je duboko potresao javnost. Naime, paparazzi su ga snimili u intimnim trenucima s nepoznatom ženskom osobom na brodu uz tursku obalu, a te su fotografije munjevito preplavile medije. Ubrzo je uslijedio još veći šok kada se doznalo da je riječ o njegovoj nećakinji, Burcu Basoglu Kabadayi, koja je u to vrijeme također bila u braku.

Ovaj je događaj ostavio teške posljedice na obje obitelji. Nakon što je Burcu priznala da je s ujakom provela nekoliko noći, uslijedili su zahtjevi za razvod koje su podnijeli njezin suprug, ali i Muratova supruga Hande Bermek. Zbog neprimjerenog ponašanja, tužiteljstvo je pokrenulo službenu istragu protiv glumca i njegove nećakinje, što je u javnosti potaknulo žustre polemike.

Dok su jedni smatrali da snimke dokazuju dobrovoljan odnos, drugi su upozoravali na manjkavosti u zakonu kada je riječ o sankcioniranju incesta. Postojala je opcija da se djelo okarakterizira kao 'zločin protiv moralne strukture društva', za što je predviđena kazna do pet godina zatvora, no sudski proces na kraju nikada nije pokrenut.

FOTO Nismo ju dugo vidjeli! Evo kako danas izgleda inspektorica Anja Morić iz Krim Tima 2

Nakon izbijanja afere, Murat se na dulje razdoblje povukao iz javnog života. Kasnije su se pojavile informacije da je glumac, s adresom u Bodrumu, bio podvrgnut operaciji srca. Tek u siječnju 2022. godine, Murat je odlučio prekinuti šutnju te je o aferi s nećakinjom prvi put javno progovorio u intervjuu za Snobmagazin. ''Reći ću vam ovo, ako vide da vam netko čini nepravdu, ako nema zločina i netko se trudi blatiti vas, ljudi to vide i nije teško vidjeti. Naravno, onih koji vjeruju u to, ima posvuda zbog neznanja. Ali nikad nisam vidio da je netko reagirao na mene na ulici'', izjavio je glumac. Murat se 2017. godine razveo od supruge nakon 14 godina braka. Ima sina Cana.