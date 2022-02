Puljiz u Sarajevu nastavila s osvajanjem medalja, Šikić na korak do bronce

Europski judaši su ovaj vikend na European Openu u Sarajevu, gdje je prvog dana natjecanja medalju za Hrvatsku osvojila Solinjanka Ana Viktorija Puljiz (do 52 kg), a u borbi za broncu bila je i Tena Šikić (do 57 kg).

Tri turnira na početku judaške sezone i na svakom su hrvatske judašice uspjele osvojiti medalju. Za nastavak niza nakon Lisabona i Pariza, zaslužna je Ana Viktorija Puljiz (do 52 kg), koja European Open u Sarajevu završava na 3. mjestu, s brončanom medaljom oko vrata.

- Ponosna sam što sam nastavila s osvajanjem medalja na seniorskim turnirima. Bilo je nekoliko pogrešaka koje ćemo analizirati i vratit ću se još bolja – pozitivna je bila mlada Solinjanka, koja je pobijedila Rumunjku Toleu i Nizozemku Van de Meeberg, da bi izgubila u polufinalu od Švicarke Ndiaye i zatim broncu zaslužila ipponom protiv Australke Easton. Blizu medalje je bila i Tena Šikić (do 57 kg), koja je do svoje prilike za medalju došla preko domaće predstavnice Hebib, Portugalke Trindade te Švicarke Gertsch. U polufinalu je Zagrepčanku zaustavila buduća pobjednica turnira, Španjolka Ubasart Mascaro, a zatim je u borbi za broncu bila bolja Turkinja Bozkurt.

- Dobro sam krenula u turnir, s tri pobjede, a zatim u posljednje dvije borbe radim neke pogreške koje su me spriječile da uzmem medalju. Idemo trenirati još jače i zatim na European Open u Prag – prokomentirala je Šikić svoj nastup.

- Drago mi je da smo nastavili kontinuitet osvajanja medalja. Puljiz je u Sarajevu došla iz punog trenažnog procesa i lijepo je vidjeti da i u takvom izdanju može osvojiti medalju. Šikić je pokazala veću srčanost i borbenost u svim borbama, a nažalost nije bila na najvišoj razini protiv Turkinje. Treba samo nastaviti ovako trenirati i ispravljati greške i ne sumnjam da će osvajati medalje i na najvećim turnirima – analizirao je prvi dan trener reprezentacije Dragan Crnov.

Dora Bortas (do 63kg) i Katarina Krišto (do 63kg) su nažalost ostale bez plasmana izgubivši u drugom kolu. U nedjelju nastupaju Lara Cvjetko (do 70 kg), Anđela Violić (do 70 kg), Karla Kulić (do 70 kg), Petrunjela Pavić (do 78 kg), Helena Vuković (preko 78 kg), Dominik Družeta (do 81 kg), Lovre Barišić (do 81 kg), Lovre Mrković (do 81 kg), Antonijo Garašić Ernješ (do 90 kg) i Josip Bulić (do 90 kg).