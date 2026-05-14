TENZIJE SE NE STIŠAVAJU

Štimac ponovno šokirao objavom na Facebooku: 'Koliko puta petokraka mora biti poražena da bi nestala?'

14.05.2026.
u 09:58

Jutro nakon dramatičnog finala Kupa BiH u kojem je njegov Zrinjski svladao gradskog rivala Velež, Igor Štimac na svom je Facebook profilu objavio status koji je ponovno podigao prašinu u regionalnoj javnosti

Igor Štimac, trener Zrinjskog, nije dugo čekao da ponovno uzburka duhove. Nakon što je u srijedu navečer s mostarskim "Plemićima" podigao trofej Kupa Bosne i Hercegovine, jutro je iskoristio za novu poruku na društvenim mrežama. "Koliko puta petokraka mora biti poražena kako bi nestala s ovih prostora?!?!?!", napisao je Štimac na Facebooku, jasno aludirajući na simbol bivše države i komunizma, samo nekoliko sati nakon napetog finala protiv Veleža.

Samo finale bilo je preslika Štimčeva mandata - napeto, dramatično i na rubu incidenta. Nakon što je Zrinjski s ukupnih 2:1 osigurao trofej, na terenu je izbilo masovno naguravanje igrača i članova stožera, a sve je započeo kapetan Nemanja Bilbija provokacijom upućenom treneru Veleža. Ni sam Štimac nije ostao po strani. Prije davanja izjave za medije, ušao je u žestoki verbalni sukob s navijačima Veleža, pokazujući im srednji prst i dovikujući "Livada", pogrdni naziv za njihov stadion. Scene koje ne priliče sportu bacile su sjenu na veliku pobjedu i još jednom istaknule Štimčev temperament.

Ovo nije prvi put da je Štimac u središtu polemike zbog svojih stavova. Njegov animozitet prema petokraki datira još iz igračkih dana, točnije iz 1990. godine i slavne Hajdukove turneje po Australiji. Tada je, kao jedan od vođa svlačionice, bio inicijator skidanja zvijezde petokrake s dresova splitskog kluba uoči utakmice u Sydneyu, što je u to vrijeme bio hrabar čin otpora prema starom sustavu. Kasnije je često isticao kako se od tog trenutka suočava s pritiscima i "terorom". Uz to, tijekom mandata u Zrinjskom već je bio kažnjavan zbog korištenja pozdrava "Za dom spremni", koji je branio tvrdnjom da bez HOS-a "ne bi bilo ni Hrvatske ni Bosne i Hercegovine".

Unatoč osvojenim trofejima, čini se da je Štimčeva epizoda u Mostaru došla do kraja. Iako je momčad odveo do povijesnog doigravanja Konferencijske lige i osvojio dva domaća trofeja, primarni cilj - naslov prvaka - nije ostvaren, a stalne kontroverze i sukobi očito su postali prevelik teret za upravu kluba. Mediji već naveliko pišu kako je njegov odlazak gotova stvar, a kao njegov nasljednik spominje se slovenski stručnjak Simon Rožman. Štimac tako napušta Mostar kao pobjednik, ali i kao figura koja nikoga nije ostavila ravnodušnim.
