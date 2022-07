PSG s Messijem i Neymarom lovi prvi trofej sezone

PSG je česta tema europskog nogometa, bogati pariški klub svlačionicu je napunio zvijezdama i kreće po prvi trofej ove sezone. Naime, momčad s Parka prinčeva protiv Nantesa se bori za Trofej prvaka, francusku inačicu Superkupa. Okršaj prvaka i pobjednika Kupa bit će danas u dalekom Tel Avivu (20 sati).

Statistika, kladionice pa i sam pogled na papir idu na stranu PSG-a. Među posljednjih devet naslova u Superkupu Parižani su slavili osam puta. Dominaciju im je prošle sezone prekinuo Lille. Inače, Nantes ima ukupno dva ova trofeja, osvojio ih je 1999. i 2001. godine.

Nećemo se lagati, neće mu ni sada biti lako protiv momčadi koja je gotovo deset puta vrednija od njega. Naime, vrijednost Nantesa prema Transfermarktu procjenjuje se na 94,30 milijuna eura, dok PSG teži 933,10 milijuna eura.

Olakotna okolnost je što je PSG došao bez svoje najsjajnije zvijezde Kyliana Mbappéa, koji je na prisilnom odmoru zbog žutih kartona. On će tako utakmicu pratiti iz Pariza. No tu su i dalje Lionel Messi, Neymar i Mauro Icardi – tandem kojeg bi se svatko trebao barem malo prestrašiti i koji strastveno igra za trofeje.

Ovo je mogućih prvih 11 Paris Saint-Germaina: Donnarumma; Kimpembe, Ramos, Marquinhos; Hakimi, Verratti, Vitinha, Mendes; Messi; Icardi, Neymar.

– Naporno radimo s ciljem da osvojimo taj trofej. Apsolutno moramo pobijediti Nantes. Želimo osvojiti prvi trofej u sezoni, a to moramo učiniti zbog sebe, ali i svih navijača koji nas uvijek bodre. Pa idemo sa željom za pobjedom, da damo 110 posto! Trener nam je već rekao da je to jasan cilj. Neće biti lako, ali moramo dati sve od sebe. Želimo ovim trofejom početi sezonu na najbolji mogući način. Znamo koliko je to važno – rekao je vratar Gianluigi Donnarumma.

Što se pak Nantesa tiče, trener Antoine Kombouaré u Izrael je poveo 21 igrača, a ovo je mogućih 11 koje će poslati na teren od prve minute: Lafont; Castelletto, Pallois, Girotto; Corchia, Sissoko, Moutousammy, Merlin; Blas, Simon; Mohamed.

– To je šansa! Trofej nam se nudi i imamo priliku osvojiti ga. Obično se ne žalim pa mogu reći da ćemo dati sve što imamo za pobjedu. Riječ je o natjecateljskoj utakmici koja je dio priprema. To je trofej, ali neće biti bodova – rekao je trener Nantesa.