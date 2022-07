Neymar odgovorio na pitanje o svojoj budućnosti u PSG-u: Do sada mi klub nije ništa rekao...

Brazilski nogometni majstor Neymar (30) objavio je u subotu u Tokiju da želi nastaviti karijeru u redovima Paris Saint-Germaina, unatoč brojnim nagađanjima o njegovoj budućnosti na Parku prinčeva.

"Želim ostati u klubu," rekao je Brazilac nakon pobjede pariškog sastava protiv Urawa Red Diamondsa (3-0) na predsezonskoj turneji po Japanu.

"Do sada mi klub nije ništa rekao, pa ne znam kakvi su njihovi planovi za mene," dodao je.

Foto: KIM KYUNG-HOON/REUTERS Soccer Football - Pre Season Friendly - Kawasaki Frontale v Paris St Germain - Japan National Stadium, Tokyo, Japan - July 20, 2022 Paris St Germain's Neymar, Marquinhos and Lionel Messi REUTERS/Kim Kyung-Hoon TPX IMAGES OF THE DAY Photo: KIM KYUNG-HOON/REUTERS

Neymarova budućnost u redovima PSG-a bila je tema mnogih glasina nakon dolaska novog sportskog direktora Luisa Camposa i trenera Christophea Galtiera.

Iza njega je razočaravajuća sezona sa 13 golova i osam asistencija u 28 utakmica u svim natjecanjima. No, Brazilac je 1. srpnja iskoristio kaluzulu u ugovoru i automatski produljio ugovor za godinu dana, pa je sada vezan za PSG do 2027. godine.

Upitan nešto ranije o Neymarovoj budućnosti, Galtier je objasnio kako mu se čini da je Brazilac "vrlo sretan" na treninzima, no nije dao konkretan odgovor o nastavku karijere brazilskog majstora.

Foto: ISSEI KATO/REUTERS Soccer Football - Pre Season Friendly - Urawa Red Diamonds v Paris Saint-Germain - Saitama Stadium, Saitama, Japan - July 23, 2022 Paris St Germain's Neymar in action with Urawa Red Diamonds' Yuta Miyamoto REUTERS/Issei Kato Photo: ISSEI KATO/REUTERS

"Što će se dogoditi u bliskoj budućnosti na kraju prijelaznog roka, ne znam, rekao je. Nisam razgovarao s Neymarom o tome," poručio je.

"Želim da Neymar ostane, jer kada imate igrače svjetske klase, bolje ih je imati sa sobom nego protiv sebe," dodao je.

