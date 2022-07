VIDEO Messi na treningu 'namagarčio' Ramosa, a on ga udario!

Francuski nogometni prvak PSG završio je svoju predsezonsku turneju u Japanu trećom pobjedom. Nakon što je u prvom susretu porazio Kawasaki Frontale (2:1), a potom i Urawa Redse (3:0), PSG je slavio i protiv Gamba Osake sa 6:2.

Ali te pobjede nisu razlog zbog kojeg svjetski mediji danas pišu o francuskom velikanu, već zanimljiva situacija na treningu između njihove dvije velike zvijezde Lionela Messija i Sergija Ramosa. Nekoć su bili ljuti rivali u dresovima Barcelone i Real Madrida, a čini se da to rivalstvo iz njih ne može samo tako izaći.

Na treningu je došlo do jednog duela između njih dvojice kada je lopta upućena Messiju. On ju je samo propustio izbacivši Ramosa iz ravnoteže. Španjolac ga je udario po nogama, no Messi je uspio zadržati ravnotežu i nastavio trčati. Završio je akciju lijepim pogotkom, a onda se obratio Ramosu.

Ljutito ga je Messi promatrao još neko vrijeme i nešto mu dobacivao. Ramos ga je dodirnuo po glavi u znak isprike u nadi da će samo nastaviti igrati dalje, ali Argentinac nije bio tako ravnodušan.

The way Messi stares at Ramos 😭😭 pic.twitter.com/avmUFMMIkS — Sam© (@Fcb_s_a_m) July 25, 2022

PSG je odmah nakon današnje utakmice napustio Japan, a idući susret imat će u nedjelju u Tel Avivu. Bit će im to prvi službeni susret u sezoni, protiv Nantesa u borbi za francuski Trofej prvaka, ekvivalent Superkupu u drugim zemljama.