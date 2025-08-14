PSG preokretom zaradio pravo bogatstvo. Svaki zabijeni penal je vrijedio više od milijun eura

Paris Saint-Germain je jučer u Udinama do 85. minute gubio 2:0, no protiv Tottenhama su napravili čudesan preokret i slavili nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca. Tottenham je poveo preko Mickyja Van de Vena u 39. minuti, a Cristián Romero je u 48. povisio na 2:0, pa se činilo da će Englezi uzeti i drugi trofej u samo nekoliko mjeseci.

Međutim, Parižani nisu odustajali. Lee Kang-in prekrasnim je udarcem smanjio na 2:1 u 85. minuti, a u posljednjim trenucima susreta Gonçalo Ramos glavom je preusmjerio centaršut Ousmanea Dembéléa za izjednačenje 2:2.

U raspucavanju jedanaesteraca Tottenham je bolje krenuo i poveo 2:1 nakon promašaja Vitinhe, no potom su promašili Van de Ven i Mathys Tel. Presudni udarac u petoj seriji izveo je Nuno Mendes, donijevši PSG-u trofej i pet milijuna eura nagrade, dok se Tottenham morao zadovoljiti milijunom manje.