Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 134
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GABI NOVAK
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
POJAČAO GLASINE

Ponajbolji vratar svijeta izostavljen iz sastava europskog prvaka: Nalazi se na izlaznim vratima

FIFA Club World Cup - Final - Chelsea v Paris St Germain
Kai Pfaffenbach/REUTERS
VL
Autor
Hina
12.08.2025.
u 18:00

Donnarumma je u PSG stigao iz Milana 2021. godine te ima za odraditi još jednu sezonu ugovora.

Prvi vratar europskog nogometnog prvaka Paris SG-a tijekom čitave prošle sezone, talijanski reprezentativac Gianluigi Donnarumma (26) nije uvršten na popis igrača za dvoboj europskog Superkupa protiv Tottenham Hotspura, a koji će se igrati u srijedu u Udinama što dodatno pojačava glasine kako će napustiti klub do kraja prijelaznog roka.

Donnarumma je u PSG stigao iz Milana 2021. godine te ima za odraditi još jednu sezonu ugovora.

No, PSG je već doveo u svoje redove Lucasa Chevaliera iz Lille, najboljeg vratara francuske lige prošle sezone, te se očekuje kako će upravo on biti na vratima u srijedu, dok su za utakmicu protiv Tottenhama još prijavljeni Matvej Safonov i Renato Marin.

Ključne riječi
Gianluigi Donnarumma PSG

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Nogometaši Dinama otputovali na pripreme u Tursku
Uživo
34
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Veliki preokret: Član prve momčadi napušta Dinamo, evo koliko će plavi zaraditi

Ljetni prijelazni rok službeno je otvoren, a nogometna tržnica već bruji od glasina, najava i spektakularnih transfera koji bi mogli obilježiti nadolazeću sezonu. Klubovi diljem Europe žele pojačati svoje momčad i traže pojačanja koja će donijeti prevagu na terenu. Na našem portalu svakodnevno pratimo sve najvažnije informacije, potvrđena pojačanja, insajderske najave i zanimljive špekulacije s tržišta i posebnim naglaskom na hrvatske nogometaše.

Učitaj još