Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GABI NOVAK
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
EUROPSKI SUPERKUP

Ludi preokret u Superkupu: Tottenham ispustio pobjedu u zadnjih 5 minuta, PSG slavio na penale

UEFA Super Cup - Final - Paris St Germain v Tottenham Hotspur
Foto: REMO CASILLI/REUTERS
1/4
VL
Autor
Hina
13.08.2025.
u 23:21

Prilikom izvođenja jedanaesteraca za PSG su zabili Ramos, Dembele, Lee i Mendes, dok je Vitinha pucao pored gola. Na suprotnoj strani Solanke, Betancour i Porro su zabili, Chevalier je obranio udarac Van de Vena, a Tel je pucao pored gola

Nogometaši PSG-a pobjednici su europskog Superkupa nakon što su u Udinama pobijedili Tottenham boljim izvođenjem jedanaesteraca sa 4-3. Susret je nakon 90 minuta završio 2-2, nakon što je Tottenham do 85. minuti vodio sa 2-0. Tottenham je poveo u 39. minuti golom Mickyja van de Vena, a u 48. minuti je Cristian Romero zabio za 2-0. PSG je u samoj završnici uspio izjednačiti preko Kanga-in Leea (85) i Goncala Ramosa (90+4) gurnuvši susret u lutriju jedanaesteraca.

Prilikom izvođenja jedanaesteraca presudili su promašaji Van de Vena i Tela, dok je Vitinha bio neprecizan kod Parižana. Mladi hrvatski nogometaš Luka Vušković ostao je na klupi Tottenhama. Parižani su aktualni prvaci Europe, nakon što su u finalu deklasirali Inter sa 5-0, dok su Spursi osvojili Europsku ligu pobjedom protiv Manchester Uniteda.

Zanimljivo, u  posljednjih 13 izdanja Superkupa čak 12 puta do trofeja su stigli osvajači Lige prvaka. Izuzetak je bio Atletico Madrid 2018. kada je sa 4-2 pobijedio europskog prvaka Real Madrid. Za PSG je to bilo drugo finale nakon poraza od Juventusa 1996. godine i prvo slavlje, dok je londonski sastav prvi put igrao u ovom natjecanju.

FOTO Ljubimac žena nekad i sad: Evo kako se Niko Kranjčar mijenjao kroz godine
UEFA Super Cup - Final - Paris St Germain v Tottenham Hotspur
1/50

Zanimljivo, oba sastava su imala nemiran uvod u susret. Turbulencije u pariškom sastavu izazvao je potez Luisa Enriquea koji je izostavio iz momčadi Gianluigija Donnarummu, a njegovo mjesto zauzeo je Lucas Chevalier. Razočarani talijanski vratar gotovo sigurno napušta Park prinčeva, a sve je izglednije kako će karijeru nastaviti na "otoku".

S druge strane novi menadžer Tottenhama Thomas Frank je u Londonu ostavio Yvesa Bissoumu zbog nediscipline, točnije stalnih kašnjenja na treninge i okupljanja. Nakon čvrstog i ne pretjeranog zanimljivog otvaranja susreta, prvu priliku imao je Tottenham u 23. minuti, Richarlison je odlično pucao sa 20 metara, ali je Lucas Chevalier odlično reagirao. Bolju igru Spursi su okrunili vodstvom u 39. minuti, a strijelac je bio Micky van de Ven.

Vratar Vicario je izveo slobodan udarac, Romero je glavom spustio loptu pred gol do Palhinhe koji je pucao, Chevalier je obranio odbivši loptu u vratnicu, a Van de Ven je pospremio odbijanac u mrežu. U posljednjim trenucima prvog dijela Tottenham je mogao i do drugog gola, Richarlison se dobro snašao i pucao, ali je uzdrmao okvir gola. Naknadno je svirano zaleđe. Međutim, u 48. minuti sve je bilo čisto. Pape Sarr je ubacio iz slobodnog udarca, a Romero na drugoj vratnici glavom svladao Chevaliera koji je mogao i bolje reagirati.

Tottenham je opasno zaprijetio i u 58. minuti, Porro je pucao iz slobodnog udarca, ali je pogodio živi zid od kojeg se lopta odbila u korner. PSG je prvu veliku priliku imao tek u 66. minuti kada je pucao Doue, ali je Vicario obranio. U nastavku akcije Parižani su zatresli mrežu, ali iz zaleđa. U 71. je zaprijetio i Dembele, ali je pucao pored gola. Europski prvak se vratio u život u 85. minuti lijepim golom Leea s ruba kaznenog prostora. U 89. minuti sa slične pozicije je pucao i Mendes, ali je obrana blokirala njegov udarac.

PSG je nastavio pritiskati i u četvrtoj minuti nadoknade uspio je izjednačiti, Dembele je ubacio s desne strane, a Ramos glavom zabio za 2-2. Prilikom izvođenja jedanaesteraca za PSG su zabili Ramos, Dembele, Lee i Mendes, dok je Vitinha pucao pored gola. Na suprotnoj strani Solanke, Betancour i Porro su zabili, Chevalier je obranio udarac Van de Vena, a Tel je pucao pored gola.

Ljubimac žena nekad i sad: Evo kako se Niko Kranjčar mijenjao kroz godine
Ključne riječi
Tottenham PSG Europski superkup

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Nogometaši Dinama otputovali na pripreme u Tursku
Uživo
34
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Veliki preokret: Član prve momčadi napušta Dinamo, evo koliko će plavi zaraditi

Ljetni prijelazni rok službeno je otvoren, a nogometna tržnica već bruji od glasina, najava i spektakularnih transfera koji bi mogli obilježiti nadolazeću sezonu. Klubovi diljem Europe žele pojačati svoje momčad i traže pojačanja koja će donijeti prevagu na terenu. Na našem portalu svakodnevno pratimo sve najvažnije informacije, potvrđena pojačanja, insajderske najave i zanimljive špekulacije s tržišta i posebnim naglaskom na hrvatske nogometaše.

Učitaj još