Na rubu

Prvu hrvatsku medalju u Tokiju Gramnjak posvetio stradalima u Vukovaru i Škabrnji

Autor
Damir Mrvec
17.11.2025.
u 14:38

Hrvatska je osvojila prvu medalju na 25. Deflimpijskim igrama u Tokiju zahvaljujući sjajnom nastupu hrvatskog streljača Borisa Gramnjaka, koji je u finalu discipline 10 m zračni pištolj zauzeo treće mjesto.

Gramnjak je nakon nešto nesigurnijeg polufinala u finalu pokazao visoku stabilnost i preciznost te je potvrdio status jednog od najuspješnijih hrvatskih deflimpijskih sportaša.

Gramnjak je nakon nešto nesigurnijeg polufinala u finalu pokazao visoku stabilnost i preciznost te je potvrdio status jednog od najuspješnijih hrvatskih deflimpijskih sportaša.

Ovo mu je ukupno sedma medalja s Olimpijskih igara gluhih — četiri je osvojio u rukometu, a nakon operacija je karijeru nastavio u streljaštvu, gdje je današnja bronca njegova treća streljačka medalja.

 - Ponosan sam što sam osvojio treće mjesto. Ovu medalju posvećujem žrtvama Vukovara i Škabrnje. Ja ću se potruditi nastaviti dalje koliko mogu – znakovao je Boris Gramnjak.

Uz Gramnjaka, u finalu muške konkurencije nastupio je i Bruno Pervan, koji je zauzeo izvrsno četrto mjesto, dok je u ženskoj kategoriji Lana Skeledžija završila na šestom mjestu.
