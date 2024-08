Prvi tenisač svijeta otpustio trenera zbog kojeg je završio na stupu srama

US Open

Nova pobjeda za Konjuh, za plasman u glavni ždrijeb protiv Aiave, ispala Ćirić Bagarić

Lucija Ćirić Bagarić neće igrati za plasman u glavni ždrijeb US Opena, poražena je od Jessike Ponchet s 1:6, 6(2):7. Bio je to njen prvi pokušaj da se kvalificira na US Open