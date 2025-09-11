Ivan Rakitić otvorio dušu o vjeri: 'Svi zajedno se molimo, malo na hrvatskom, malo na španjolskom'

Unatoč bolovima u leđima, bivši hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Rakitić stisnuo je zube i došao u crkvu svetog Križa u splitskom Velom Varošu kako bi svjedočio svoju vjeru povodom 400. obljetnice te župe. Nogometna zvijezda time je pokazala koliko joj je duhovnost važna, ističući kako je vjera sidro koje mu daje stabilnost i u najtežim životnim olujama.

- Ja volim doći u crkvu i reći: 'Hvala ti, dragi Bože!'' I to mi je najljepše, tako me je obitelj naučila od malena. Ne može se ići spavati bez da se pomoliš Bogu. Imam fantastičnu obitelj, ženu, djecu, koji isto tako razmišljaju kao i ja. Svi zajedno se molimo, malo na hrvatskom, malo na španjolskom - prenosi Rakitićev emotivni govor IN magazin.

Ivan s velikom zahvalnošću gleda na svoj životni put. - Imam sve što trebam u životu, dao mi je dragi Bog mogućnost da s 37 godina radim ono što najviše volim i da branim boje hrvatskog dresa, najljepšeg dresa na svijetu - poručio je bivši vatreni, ističući kako svaki uspjeh vidi kao Božji dar.

Ključnu ulogu u njegovu duhovnom životu ima supruga Raquel. - Nije ništa slučajno u životu, tako ni moj put. Sretan sam što moja žena dolazi iz obitelji koja je jako vezana za crkvu i vjeru, to je nešto posebno - naglasio je. Prisjetio se i uspjeha vatrenih u Rusiji, gdje je, kako kaže, zajednička vjera bila posebna snaga.

- Mislim da je Bog na tom uspjehu napravio jedno čudo, ali ne samo za naš narod, već da cijelom svijetu pokažemo tko je, gdje je i što je Hrvatska. Nismo se molili u svlačionici, ali uvijek smo imali organiziranu misu dan, dva prije utakmice. Svi koji žele, naravno, da damo tu mogućnost da se pomolimo - otkrio je nogometaš.