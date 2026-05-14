Četvrtu hrvatsku medalju na spektakularan način izborio bivši svjetski prvak Marko Golubić

Prvog dana to je bio Ivan Šapina (87 kg), drugog Leon Hrgota (80 kg), u srijedu Nika Karabatić (57 kg), a u četvrtak Marko Golubić (74 kg). On je u svoje prve tri borbe podsjetio na onog Marka koji je prije tri godine u Azerbajdžanu postao svjetskim prvakom. U šesnaestini finala, protiv Ukrajinca Andrija Hrihorčuka, izgubio je prvu rundu, a onda se u drugoj (9:4) i osobito u trećoj (22:10) razgoropadio. Zanimljivo je da je u toj borbi Golubić imao dva trenera. Prvu rundu i prvi dio druge vodio je Divjan Martin Kelava (trener Sofije Hinić), a dio druge i treću njegov standardni trener, i izbornik, Dejan Mesarov. Mesarovu se na sudjednom borilištu preklopilo vrijeme s borbom u kojoj je vodio Maroja Devernaya pa je po završetku te borbe skočio u susjedni trenerski kutak.

U osmini finala namjerio se hrvatski borac na Angela Mangionea, kojem je također prepustio jednu rundu (15:11, 9:12). A njihova treća, presudna, dionica bila je spektakularna, možda i najbolja runda cijelog Prvenstva. Naime, još samo 15 sekundi prije kraja Golubić je vodio 16:15, nakon čega je uslijedio vatromet udaraca pa je runda završila 31:29 za hrvatskog borca. A on je gotovo izgubljenu situaciju preokrenuo spektakularnim stražnjim kružnim udarcem u glavu, vrijednim šest bodova.

Kad smo pomislili da nam nešto slično slijedi u četvrtfinalu, u borbi u kojoj pobjeda osigurava medaljaško postolje, dogodilo se to da je Marko stvar riješio u dvije runde (11:8, 23:8). I to protiv drugog nositelja, Danca Otta Jorgensena, koji je za hitronogog Hrvata ipak bio prestatičan. Evo kako je te tri borbe prokomentirao Golubićev trener Mesarov:

– Ukrajinac i Talijan tek su postali seniori i jako su dobri borci. Talijan je bio i juniorski svjetsi prvak i po stilu je sličan Marku pa je s njim bilo i najteže. A kada ti je suparnik opasan iz s distance i iz klinča, iz napada i obrane, dobar blok rukama je jako bitan a Marku je danas sve curilo no uvijek je lupio udarac više pa je sve otišlo na njegovu stranu.

A jako zanimljiv je bio i četvrtfinale između Lauren Williams i Magdalene Matić kojeg je Britanka, dvostruka europska prvakinja i srebrna olimpijka iz Tokija, dobila zahvaljujući svojem golemom iskustvu. A bio je to vrlo zanimljiv meč u kojem su mlađahnoj Hrvatici nijanse odlučnosti i iskustva nedostajale do njene prve seniorske medalje (10:11, 12:8, 3:8).

Samo dvije sekunde prije kraja prve runde imala je Magdalena 10:6 ali je onda Williams pogodila udarac iz okreta za vodstvo u rundama a na koncu je, na rutinu, dobila i treću. Mladoj Hrvatici je tako ostala utjeha petog mjesta ako takav plasman za bilo koga iz splitske tvornice medalja (Marjan) može biti utješan.

Utjehu u svom dometu pak može tražiti 16– godišnja Sofija Hinić (49 kg) koja je prošla Šveđanku Kelc da bi potom izgubila od Španjolke Cerezo Iglesias, dvostruke europske prvakinje i srebrne iz Tokija. Jednu pobjedu i poraz imao je i Maroje Devernay (54 kg) koji je već u drugom kolu naletio na prvog nositelja, Bugara Hristijana Georgijeva.