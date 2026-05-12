TRAGEDIJA

Maratonka iz Etiopije preminula na treningu

VL
Hina
12.05.2026.
u 23:48

Melese je pobijedila na maratonima u Pragu, Houstonu, Šangaju i Seoulu, a jedan od najvećih uspjeha ostvarila je 2015. kada je na prestižnom maratonu u Chicagu bila druga

Etiopska atletičarka Yebrgual Melese (36) preminula je nakon što joj je pozlilo tijekom treninga, objavio je Etiopski atletski savez.

Melese se srušila tijekom treninga i usprkos brzoj liječničkoj intervenciji je preminula.

"Etiopski atletski savez izražava duboku tugu zbog iznenadne smrti ove herojske sportašice i izražava sućut njezinoj obitelji, prijateljima i obožavateljima," navodi se u priopćenju.

Melese je pobijedila na maratonima u Pragu, Houstonu, Šangaju i Seoulu, a jedan od najvećih uspjeha ostvarila je 2015. kada je na prestižnom maratonu u Chicagu bila druga.

Njezin posljednji natjecateljski nastup bio je na maratonu u Pekingu, koji nije uspjela završiti, u svibnju prošle godine.

Melese je u trenutku smrti bila na pripremama za nastup na maratonu u Ottawi, koji je bio zakazan za 24. svibnja.
