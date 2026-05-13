NASTUPIO I KOVAČIĆĆ

Joško Gvardol se vratio na teren! Zvijezda vatrenih opet u akciji, City ostao u utrci za titulu

Premier League - Manchester City v Chelsea
Phil Noble/REUTERS
VL
Autor
Denis Lugarić/Hina
13.05.2026.
u 22:56

U odgođenom susretu 31. kola engleskog nogometnog prvenstva Manchester City je pobijedio Crystal Palace sa 3-0, a za "Građane" je nastupio Joško Gvardiol koji se vratio na teren nakon 130 dana pauze zbog ozljede

Za City je od prve minute zaigrao hrvatski branič Joško Gvardiol koji se vratio na teren usprkos prognozama kako je za njega sezona završila. Podsjetimo, Gvardiol je zadobio prijelom potkoljenične kosti desne noge u siječnju na utakmici protiv Chelseaja, zbog čega je operiran. Uslijedio je višemjesečni oporavak, a Joškov povratak posebno je bitan za "Vatrene" kojima predstoji nastup na Svjetskom prvenstvu u skupini L zajedno s Engleskom, Panamom i Ganom.

Nakon skromnih pola sata, City je u završnici poluvremena s dva gola uspjerio susret prema važnoj pobjedi. Domaćin je poveo u 32. minuti susreta golom Antoinea Semenya na asistenciju Phila Fodena, a osam minuta kasnije Omar Maramoush je zabio za 2-0, također na Fodenovu asistenciju. U akciji kod drugog Cityjevog gola sudjelovao je Gvardiol koji je odličnom loptom uposlio Fodena, a ovaj je prodružio do Maramousha.

Točku na "I" stavio je Savinho u 83. minuti na asistenciju Mathisa Cherkija. Gvardiol je izašao iz ige u 58. minuti uz ovacije Etihada, a u 79. je na teren zakoračio Mateo Kovačić, kojemu je to bila četvrta utakmica po povratku nakon ozljede. Borna Sosa nije nastupio za goste zbog ozljede.

Dva kola prije kraja prvenstva City ima dva boda manje od lidera Arsenala. Do kraja sezone "Topnike" očekuje domaći ogled protiv Burnleyja, te gostovanje kod Crystal Palacea. S druge strane "Građani" gostuju kod Bournemoutha, a potom na svom travnjaku dočekuju Aston Villu.

