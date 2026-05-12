Tragedija pogodila američku košarku: Preminuo je igrač Memphisa, imao je samo 29 godina

Košarkaš Memphia Grizzliesa Brandon Clarke pronađen je mrtav objavila je njegova agencija Priority Sports. 29-godišnjak je cijelu sedmogodišnju karijeru proveo u Memphisu, a kruna karijere bila mu je izbor u najbolju petorku 'novaka' u ligi 2019. U prosjeku je ubacivao deset poena i hvatao pet skokova po utakmici za Grizzliese.

Detalji njegove smrti zasad nisu poznati. Clarke je uhićen prvoga travnja ove godine pod optužbama za trgovanje kontroliranom tvari, posjedovanje kontrolirane tvari, bijeg vozilom uz prekoračenje brzine i nepropisno pretjecanje. Dan kasnije pušten je na slobodu nakon što je plaćena jamčevina.

Klub se od njega oprostio emotivnom objavom:

- Srca su nam slomljena zbog tragičnog gubitka Brandona Clarkea. Brandon je bio izvanredan suigrač i još bolja osoba čiji utjecaj na organizaciju i širu zajednicu Memphisa neće biti zaboravljen. Izražavamo najdublju sućut njegovoj obitelji i voljenima u ovom teškom trenutku - napisali su.

Clarke je prošle godine pokrenuo zagradu za pomoć obiteljima, majkama i djecu u Memphisu i okolici. Tada je rekao: "Svaki put kad imam priliku razgovarati s djecom, pokušavam im usaditi da su škola i učitelji važni, a ocjene bitne. Ne bih dospio ovdje da se nisam posvetio čitanju, pisanju i svim tim stvarima."