TRAGEDIJA

Cure detalji o smrti američkog košarkaša: Pokrenuta je istraga, pronašli zabranjene supstance

Screenshot/X
VL
Autor
Karlo Koret
12.05.2026.
u 21:52

Prvog travnja uhićen je pod optužbama za trgovanje kontroliranom tvari, posjedovanje kontrolirane tvari, bijeg vozilom uz prekoračenje brzine i nepropisno pretjecanje

Košarkaški svijet ranije danas šokirala je vijest o smrti centra Memphis Grizliessa, Brandona Clarkea. 29-godišnji košarkaš pronađen je mrtav, a nikakvi detalji smrti zasad nisu poznati. Njegova smrt stigla je ubrzo nakon drugog incidenta s kojim je Clarke povezan.

Prvog travnja uhićen je zbog  pod optužbama za trgovanje kontroliranom tvari, posjedovanje kontrolirane tvari, bijeg vozilom uz prekoračenje brzine i nepropisno pretjecanje. Dan kasnije pušten je na slobodu nakon što je plaćena jamčevina. Tijekom uhićenja, policajci su mu u automobilu pronašli 230 grama kratoma. 



Riječ je o supstanci djeluje stimulativno, no u većim količinama povezuje ga se sa smanjenjem boli i anksizonosti. U većini američkih saveznih država je ilegalan, ali u Arkansasu (gdje je Clarke uhićen) je legalan u manjim dozama. Zato je pokrenuta policijska istraga jer se smatra kako je njegova smrt povezana s predoziranjem zabranjenom supstancom. Velike količine kratoma pronađene su i u njegovoj kući u blizini Los Angelesa.

Clarkeova smrt šokirala je američku javnost, a od njega su se oprostili povjerenik NBA lige te njegova momčad Memphis Grizzlies gdje je proveo cijelu sedmogodišnju karijeru:

- Srca su nam slomljena zbog tragičnog gubitka Brandona Clarkea. Brandon je bio izvanredan suigrač i još bolja osoba čiji utjecaj na organizaciju i širu zajednicu Memphisa neće biti zaboravljen. Izražavamo najdublju sućut njegovoj obitelji i voljenima u ovom teškom trenutku - napisali su Grizzliese.
LE
lector2corrector
22:33 12.05.2026.

zabranjena ili kontrolirana tvar? Zna li no-vinar šta mu je google prevodio?

ID
Ivo_didin
22:02 12.05.2026.

Kada dođem do "pronađene zabranjene supstance" prestanem čitati!

