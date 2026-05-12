Cure detalji o smrti američkog košarkaša: Pokrenuta je istraga, pronašli zabranjene supstance

Košarkaški svijet ranije danas šokirala je vijest o smrti centra Memphis Grizliessa, Brandona Clarkea. 29-godišnji košarkaš pronađen je mrtav, a nikakvi detalji smrti zasad nisu poznati. Njegova smrt stigla je ubrzo nakon drugog incidenta s kojim je Clarke povezan.

Prvog travnja uhićen je zbog pod optužbama za trgovanje kontroliranom tvari, posjedovanje kontrolirane tvari, bijeg vozilom uz prekoračenje brzine i nepropisno pretjecanje. Dan kasnije pušten je na slobodu nakon što je plaćena jamčevina. Tijekom uhićenja, policajci su mu u automobilu pronašli 230 grama kratoma.

Riječ je o supstanci djeluje stimulativno, no u većim količinama povezuje ga se sa smanjenjem boli i anksizonosti. U većini američkih saveznih država je ilegalan, ali u Arkansasu (gdje je Clarke uhićen) je legalan u manjim dozama. Zato je pokrenuta policijska istraga jer se smatra kako je njegova smrt povezana s predoziranjem zabranjenom supstancom. Velike količine kratoma pronađene su i u njegovoj kući u blizini Los Angelesa.

Clarkeova smrt šokirala je američku javnost, a od njega su se oprostili povjerenik NBA lige te njegova momčad Memphis Grizzlies gdje je proveo cijelu sedmogodišnju karijeru:

- Srca su nam slomljena zbog tragičnog gubitka Brandona Clarkea. Brandon je bio izvanredan suigrač i još bolja osoba čiji utjecaj na organizaciju i širu zajednicu Memphisa neće biti zaboravljen. Izražavamo najdublju sućut njegovoj obitelji i voljenima u ovom teškom trenutku - napisali su Grizzliese.