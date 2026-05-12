Zovu je 'Princeza', ali zna biti vrlo opaka, pobjeđuje i osvaja svjetske titule kao od šale

U svijetu profesionalnog boksa, gdje se legende stvaraju kroz znoj, odricanje i čeličnu volju, rijetko se pojavi talent koji svojim putem i pozadinom odskače od svega viđenog. Upravo je takva Sarah Liegmann, mlada njemačka borkinja poznata pod nadimkom "Princeza", koja je borilačku scenu osvojila ne samo svojim vještinama, već i jedinstvenim putem koji ju je doveo do vrha. Njena priča nije klasična priča o boksačici koja je od malih nogu sanjala o ringu i šampionskim pojasevima, već o svestranoj sportašici koja je dominirala jednim sportom samo da bi pronašla novu, još veću ljubav u drugom, i u njemu nastavila svoj nezaustavljivi pobjednički niz.

Rođena u Bonnu, Sarah je svoje djetinjstvo provela u okolici grada, isprva istražujući potpuno drugačije discipline. Svijet baletnih papučica i konjičkih uzda bio je njena prva pozornica, no sudbina je za nju imala drugačiji plan. Prijelomni trenutak dogodio se kada je imala 11 godina. Preko prijateljice, gotovo slučajno, zakoračila je u dvoranu za kick-boks, a taj je korak nepovratno usmjerio njen život. Ono što je započelo kao znatiželja, vrlo se brzo pretvorilo u strast i opsesiju. Ubrzo je postalo jasno da posjeduje izniman talent, disciplinu i radnu etiku koja je daleko nadmašivala njene godine, a rezultati su to počeli potvrđivati na najvišoj mogućoj razini.

Njena amaterska karijera u kick-boksu bila je, najblaže rečeno, spektakularna. Dok su njeni vršnjaci prolazili kroz uobičajene faze odrastanja, Sarah Liegmann je putovala svijetom i skupljala medalje s nevjerojatnom lakoćom. U godinama koje su uslijedile, izgradila je reputaciju jedne od najperspektivnijih mladih borkinja na planetu, ostvarivši dominaciju kakva se rijetko viđa. Osvojila je nevjerojatnih 17 svjetskih amaterskih titula i čak 25 europskih amaterskih naslova, brojke koje zvuče gotovo nestvarno.

Iako je bila na apsolutnom vrhu svijeta kick-boksa, osjećaj da postoji još neosvojenih vrhova nije ju napuštao.

U potrazi za novim izazovima i željom da dodatno usavrši svoje vještine, okrenula se boksu. U početku, treninzi "plemenite vještine" bili su tek sporadični, svega nekoliko puta mjesečno, s primarnim ciljem da poboljša svoj rad ruku za kick-boks. Međutim, kako je sve dublje ulazila u svijet boksačke tehnike, taktike i discipline, dogodilo se nešto neočekivano - zaljubila se. Boks ju je potpuno osvojio i donijela je hrabru odluku: u potpunosti će se posvetiti novom sportu. Svoj profesionalni debi imala je 4. rujna 2021. godine u Omahi, Nebraska, gdje je pobjedom protiv Kedre Bradley postala prva njemačka boksačica koja je svoju profesionalnu karijeru započela na američkom tlu, čime je odmah ispisala stranicu povijesti.

Otkako je navukla profesionalne boksačke rukavice, Sarah Liegman ne zna za poraz. Njen put kroz rangove bio je brz i impresivan, a svaka pobjeda samo je dodatno potvrđivala da je njena tranzicija bila ispravan potez. Svojom tehnikom, snagom i borilačkom inteligencijom brzo je privukla pažnju boksačkih stručnjaka i publike. U relativno kratkom vremenu, njena vitrina s trofejima počela se puniti nekim od najprestižnijih svjetskih titula. Među njenim najvećim uspjesima ističu se osvajanje WBC Youth svjetske titule u perolakoj kategoriji, zatim prestižne WBA Gold titule, te WBF svjetske titule u istoj kategoriji. Uz to, svojoj kolekciji dodala je i interkontinentalne naslove po WIBF i GBU verzijama, čime je zacementirala svoj status jedne od vodećih borkinja današnjice.

Iza njenog uspjeha stoji i snažan tim koji vjeruje u njen potencijal. Njen menadžer je Mark Taffet, iskusni stručnjak koji je u svijetu ženskog boksa poznat po radu s nekim od najvećih imena, uključujući i legendarnu Claressu Shields. Njegovo iskustvo i vodstvo dodatno osiguravaju da je karijera "Princeze" u pravim rukama, omogućujući joj da se fokusira isključivo na ono što radi najbolje - pobjeđivanje u ringu. Suradnja s takvim imenima jasan je pokazatelj koliko visoko cilja i kakva su očekivanja od njene budućnosti.

Ono što Sarah Liegmann čini još posebnijom jest njena posvećenost životu izvan sporta, posebice obrazovanju. Unatoč zahtjevnim treninzima i putovanjima, nikada nije zapostavila svoje akademske obveze. Završila je gimnaziju St. Joseph u Rheinbachu kao jedna od najboljih učenica u svojoj generaciji, dokazavši da se vrhunski sport i izvrsnost u školi mogu uspješno kombinirati. Trenutno je studentica psihologije na prestižnom Sveučilištu u Bonnu. U intervjuima je otkrila da je njeno zanimanje za psihologiju poteklo iz školskog predmeta koji se bavio razvojem djece i ljudskim ponašanjem, te da u studiju vidi priliku da se fokusira na nešto izvan boksa, što joj daje ravnotežu u životu.

Iako je njen život podređen strogom režimu treninga i natjecanja, uvijek pronalazi vremena za obitelj, koja joj je najveća podrška. Poznato je da je njena majka redovito prati na putovanjima u SAD, pružajući joj podršku i osjećaj doma daleko od Njemačke. Sa samo 24 godine, Sara Ligman već je postigla ono o čemu mnogi sportaši sanjaju cijelu karijeru. Ipak, za nju je ovo tek početak. Njen dugoročni cilj je jasan i nedvosmislen - postati neosporna svjetska prvakinja u boksu, ujediniti sve relevantne titule i svoje ime upisati zlatnim slovima u povijest ovog sporta.

Inače, kada je sa 19 godina osvojila jednu od brojnih titula u kick-boksu, na Instagramu se pohvalila fotografijom na kojoj je prvu noć prespavala u krevetu zajedno sa svojim tek osvojenim šampionskim pojasom.