Matjaž Kek: Jave mi se iz Manchester Uniteda i krenu objašnjavati... Onda dođete u problem

Na Simposaru u Novigradu održan je panel o jednoj od najzanimljivijih tema modernog nogometa – odnosu kluba i reprezentacije te pitanju gdje se i kako zapravo stvara igrač. Panel je moderirao Joško Jeličić, a sudjelovali su slovenski izbornik Matjaž Kek, proslavljeni srpski trener Milovan Rajevac i bivši hrvatski reprezentativac te trener mlađih selekcija Igor Bišćan.

Na početku razgovora Jeličić je istaknuo zadovoljstvo što ponovno sudjeluje na Simposaru.

– Opet mi je čast i zadovoljstvo biti dio Simposara u Lijepoj Našoj. Nakon Sarajeva nosim jako lijepa iskustva. Najvažnije je da Simposar dugo traje. Jako je teško održati kontinuitet, a oni traju već 15 godina i na tome im treba čestitati – rekao je Jeličić.

Dodao je kako mu uloga moderatora nije prirodna jer, kako je kroz smijeh rekao, neće moći govoriti koliko bi htio, pogotovo uz Radu Bogdanovića s kojim često vodi verbalne duele između Sarajeva i Zagreba.

– Često sam znao polemizirati oko toga gdje se zapravo stvara igrač i koliki je odnos između rada u klubovima i reprezentaciji. Mislim da naši gosti imaju golemo iskustvo, i u vođenju klubova i reprezentacija, ali i u razvoju igrača – rekao je Jeličić.

Prvi je riječ dobio Matjaž Kek, koji je odmah naglasio kako pitanje odnosa između klubova i reprezentacije zapravo ne bi ni trebalo biti tema rasprave.

– Hrvatski klubovi stvorili su igrače koji danas igraju za reprezentaciju. To je potpuno normalno. Reprezentacije danas imaju vrlo malo vremena za trening. Igrači ti dolaze u ponedjeljak, a već u četvrtak igraš utakmicu. U tom vremenu možeš napraviti samo neke finese. Sve ostalo mora doći iz kluba – rekao je Kek.

Naglasio je kako su sustav, komunikacija i suradnja između saveza i klubova ključni za uspjeh reprezentacije.

– Ta korelacija i suradnja moraju biti na visokoj razini. Naravno da postoje problemi. Kada vam se javi Manchester United i počne objašnjavati kako Benjamin Šeško ne bi trebao igrati prijateljsku utakmicu jer je malo ozlijeđen, onda dolazite u problem. Ja sam to rješavao tako da sam reprezentaciju postavio kao privilegij i čast. Oko toga nema rasprave – objasnio je slovenski izbornik.

Dodao je kako je upravo rezultat pokazatelj kvalitete sustava.

– Rezultat pokazuje kako si organiziran, kako radiš i postoji li iza svega sustav, nacionalni ponos i kontinuitet. Kada rezultat dođe, onda svima sve izgleda logično – rekao je Kek.

Igor Bišćan govorio je iz perspektive rada s mladim reprezentacijama Hrvatske te izazovima rada s mladim igračima koji vrlo rano ulaze u profesionalni nogomet.

– Već u samom pitanju vidi se koliko je sve to kompleksno. Radi se o mladim ljudima koji još nisu potpuno sazreli, a od njih se već očekuju ozbiljne stvari. Tu veliku ulogu igra sve što nose iz svojih obitelji, klubova i okruženja – rekao je Bišćan.

Istaknuo je kako mu je vlastito iskustvo igrača pomoglo u radu s mladim nogometašima.

– I sam sam prolazio slične stvari pa pokušavam razumjeti kako se oni osjećaju. No, ono što je posebno važno jest kult reprezentacije. Kada naši mladi igrači odjenu hrvatski dres, automatski postanu ozbiljniji, discipliniraniji i motiviraniji. Tu je već pola posla odrađeno – objasnio je Bišćan.

Dodao je kako je radio s generacijama različite kvalitete, ali da je zajednički nazivnik uvijek bio talent u kombinaciji s pravim pristupom.

– Imao sam jednu izrazito talentiranu generaciju i jednu manje talentiranu, ali ono što se uvijek ponavljalo bio je spoj talenta i pristupa. To je donosilo rezultat – rekao je.

Posebno je naglasio koliko se mladi igrači promijene tijekom jednog reprezentativnog ciklusa.

– Igrači koji dođu na početak okupljanja i oni koji odlaze nakon dvije godine često su potpuno različite osobe. Nekoliko mjeseci igranja na ozbiljnoj razini može ih potpuno promijeniti. Postanu lideri i pobjednici – rekao je Bišćan.

U završnom dijelu panela Jeličić je otvorio pitanje autoriteta i rada s novim generacijama igrača koje odrastaju uz društvene mreže i drukčiji sustav vrijednosti. Matjaž Kek priznao je kako je nogomet danas puno kompleksniji nego prije.

– Mladi igrači danas imaju puno veću moć kroz agente, medije, društvene mreže i roditelje. Ali mislim da se previše filozofira. Autoritet znanja i dalje ima ogromnu snagu. Talent bez rada i discipline ne znači puno – rekao je Kek.

Dodao je kako trener mora prihvatiti nove okolnosti i prilagoditi se vremenu u kojem radi.

– Što ću ja sada ratovati s time hoće li netko gledati u telefon ili neće? Treba prihvatiti vrijeme u kojem živimo i pokušati to iskoristiti na najbolji način. Znanje je i dalje temelj svega – istaknuo je slovenski izbornik.

Zaključio je kako je upravo stvaranje momčadskog duha najvažniji zadatak svakog izbornika.

– Kada talent podrediš momčadi i kada svi prihvate hijerarhiju i organizaciju, onda od pojedinaca možeš stvoriti pravi tim. A rezultat je najbolja atmosfera koja postoji – zaključio je Kek.