Prvaku HNL-a smiješi se rekordna zarada, cifra bi mogla probiti sve granice

Prvi dvoboj drugog kola kvalifikacija za Ligu prvaka između Rijeke i Ludogoreca na Rujevici (0:0) obilježio je, između ostalog, i posjet velikog broja skauta iz klubova diljem Europe i svijeta. Na utakmici su bili prisutni skauti novog-starog člana engleske Premier lige Burnleya, njemačkog prvoligaša Werdera, talijanskog prvoligaša Verone, francuskog prvoligaša Nantesa, njemačkog drugoligaša Nürnberga, a nazočili su još i skauti neimenovanih klubova iz španjolskih i drugih njemačkih prvoligaša, ali i američkog MLS-a. Većina njih je došla gledati nogometaše Rijeke, a glavne zvijezde u izlogu su Toni Fruk, Niko Janković i Stjepan Radeljić. Ovakav interes već u prvoj natjecateljskoj utakmici govori nam da će Rijeka vrlo vjerojatno nastaviti svoj modus operandi prodaje igrača i traženja novih zvijezda u ostatku svojeg kadra. Ne samo da je takav način funkcioniranja prijeko potreban za preživljavanje kluba kao što je Rijeka, već se u njezinu slučaju pokazao i izrazito uspješnim.

Uzmimo samo za primjer prošlu sezonu. Rijeka je u ljetnom prijelaznom roku uoči početka sezone prodala Franju Ivanovića, Nediljka Labrovića, Marka Pjacu, Veldina Hodžu, Danila Veigu i Jorgea Obregona, a u zimskom prijelaznom roku tom su se popisu pridružili Marco Pašalić, Niko Galešić i Ivan Smolčić. Tijekom sezone iz kluba je otišlo šest-sedam prvotimaca te još pokoji rotacijski igrač, a Rijeka je uprihodila rekordnih 20,3 milijuna eura te je osim toga isprofilirala igrače koje su ostali do te mjere da je osvojila dvostruku krunu. Iako nije potrebno ići dalje od prošle sezone, Rijeka ovo kontinuirano uspješno radi – prodaje, rotira, a k tome rezultati zaista rijetko kad pate.

Ove bi sezone ta cifra koju će inkasirati od prodaja mogla i probiti spomenutu rekordnu prošlosezonsku svotu. Predsjednik kluba Damir Mišković jasno je dao do znanja da ne planira pustiti Fruka ispod 10 milijuna eura, a na prilično visokoj cijeni su i Janković i Radeljić. Samo bi prodajom njih trojice cifra mogla prijeći 20 milijuna eura. A budući da je veći broj klubova zainteresiran za svakog od njih, to daje dodatnu pregovaračku moć Rijeci koja može podići cijene.

Pitanje svih pitanja je – kada prodati te igrače? Sigurno će se to dogoditi ovog ljeta, ali kada točno? S jedne strane logično je čekati kako bi najbolji igrači što više pomogli klubu u pohodu na Europu, ali opet, u nekim bi situacijama zainteresirani klubovi mogli izgubiti strpljenje i okrenuti se drugim opcijama ako ih se predugo stavlja na čekanje. Mišković je nedavno u jednom intervjuu rekao da će ih klubovi čekati ako ih žele, no u profesionalnom nogometu to ne funkcionira baš tako jednostavno. Tajming ovih prodaja mogao bi biti ključan faktor riječke sezone, što zbog sportskog, što zbog financijskog rezultata.