Rijeka je bila bolja, ali nedostajao joj je jedan detalj. A ovo se nikako ne smije zaboraviti

Osvajač hrvatske dvostruke krune je započeo novu natjecateljsku sezonu. Rijeka je na svojoj Rujevici u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu prvaka odigrala 0:0 protiv bugarskog prvaka Ludogoreca. Momčad Radomira Đalovića je bila bolji suparnik pred odličnom podrškom od 7.731 gledatelja na domaćem terenu, ali završni 'proizvod' jednostavno nije bio na željenoj razini. Ne smije se zaboraviti da je ovo bio dvoboj protiv momčadi koja je redoviti stanovnik glavnih faza europskih natjecanja i momčad koja je po europskoj reputaciji i kvaliteti na papiru ipak nešto ispred Riječana. Sa svim tim na umu ova izvedba Riječana itekako ima pozitivan dojam. Jedino ostaje žal zbog nekolicine promašenih prilika.

Trener Rijeke se odlučio većinom na jedanaestorku koja je prošle sezone nosila momčad do naslova prvaka u prvenstvu i kupu, uz dva noviteta. U početnoj postavi su se pronašli središnji veznjak Tiago Dantas koji je stigao iz Osijeka te ofenzivac Merveil Ndockyt koji je pristigao iz Gorice, a u ovom susretu startao na desnom krilu. Oba su pokazala da itekako imaju potencijal biti pojačanja i imati važne uloge u ovoj sezoni. Rijeka je igrala u formaciji 4-2-3-1, a glavna strijela u napadu je bio čovjek od "minimalno 10 milijuna eura", glavni igrač Rijeke Toni Fruk koji je tako nastavio igrati na svojoj neprirodnoj poziciji.

U početku prvog dijela je bilo jasno na što cilja stručni stožer Rijeke. Đalović i pomoćnici su svojim igračima dali očite upute za iznimno visok presing u startu, i on se zaista isplatio. Riječani su oduzeli nekoliko lopti visoko i kreirali barem šest-sedam opasnih situacija. I u presingu i u kreiranju tih situacija je glavni bio Fruk, apsolutni talisman hrvatskog prvaka, kako i inače tako i u ovom dvoboju. Još jednom je dokazao vrijednost i pokazao da će biti zlata vrijedan Rijeci, koliko god dugo ga klub uspije zadržati. Do 25. minute dvoboja Ludogoreca nije bilo nigdje na terenu, a zatim su se Bugari malo probudili, Rijeka se malo povukla jer nije moguće držati tako intenzivan presing toliko dugo. Tu je Ludogorec stvorio svoje prve prilike na dvoboju, no nakon dvije situacije i pet minute odnos snaga se opet promijenio. Rijeka je kreirala dvije šanse, a glavni lik u njima je bio tko drugi nego Fruk, no opasni njegovi pokušaji nisu uspjeli pronaći gol Bugara. Kraj prvog dijela bio je obilježen kišom žutih kartona, a generalno je to bila vrlo žestoka utakmica, s čak 22 prekršaja u prvom poluvremenu te deset žutih kartona na kraju susreta. Taj agresivni ton je generirao prvenstveno Ludogorec kojem je očito bilo važnije iz ovog susreta izaći s bodom nego li preuzimati rizike u napadu. Posebice je to bilo očito u završnici dvoboja kad je bugarski prvak pomalo i besramno krao vrijeme.

U drugom poluvremenu gledali smo sličnu priču kao i u prvome, Rijeku koja je znatno bolji protivnik i ima veći broj obećavajućih situacija te Ludogorec koji se kompaktno i agresivno brani te čeka svoje eventualne prilike iz kontranapada. Imali su Bugari, baš kao i u prvom poluvremenu, jedan manji period kad su pritisnuli Rijeku bliže njezinog gola i dominirali, no taj period je trajao svega nekoliko minuta. Najveći broj prilika je za Rijeku imao upravo Fruk koji je uputio pet-šest udaraca prema golu Ludogoreca. Realizacija ga nije u tim situacijama išla, ali je bio uvjerljivo najopasniji pojedinac na dvoboju, pojedinac koji je najviše tražio gol i bio najviše aktivan u posljednjoj trećini. Itekako je pokazao svoje znanje, a nadamo se da će u uzvratu biti precizniji.

- Teška i zahtjevna utakmica. Ipak igramo Ligu prvaka. Protivnik je igrao više natjecateljskih utakmica nego mi. Mislim da smo odigrali dosta kvalitetnu utakmicu, ali nedostajalo nam je odlučnosti u završnici. Tek je prva utakmica i neke stvari moramo popraviti, ali svi su bili dobri. Imamo aktivan rezultat i borit ćemo se i u uzvratu. Zaustavili smo odlične njihove igrače koji igraju prema naprijed, jako brze i nezgodne. Oni su prošle sezone radili razliku i Europi, ali mi smo ih dobro zaustavili i time sam zadovoljan. Vidjeli ste danas Dantasa koji je s nama tek desetak dana, pa Ndockyta i Lasickasa, to su sve novi igrači i njima zaista treba vremena. Igrači su dali puno iako je tek prva utakmica i noge su teške. Tu našu energiju moramo zadržati, jedino moramo zabiti te golove - rekao je nakon dvoboja Radomir Đalović, te dodao na pitanje o tome je li u igru trebao staviti nekog od centarfora koje ima u svojem kadru, Duju Čopa ili Antu Mateja Jurića:

- Razmišljao sam staviti Čopa. Velik je profesionalac i trenirao je odlično, jako nam je važan igrač, ali Fruk mi je jako dobro izgledao i odlučio sam se zadržati ga na terenu. Možda sam trebao ipak staviti Čopa ili Jurića u igru. Sigurno da žalim jer sam htio pobjedu, ali treba priznati da smo igrali protiv vrlo jakog protivnika. Očekujem da se u uzvratu držimo svih ovih stvari kojih smo se držali i tu, samo da ćemo u Razgradu iskoristiti prilike koje nam se pruže - poručio je strateg Rijeke.

Rijeka uzvratnu utakmicu drugog kola kvalifikacija u Razgradu protiv Ludogoreca igra iduće srijede, 30. srpnja s početkom u 19 sati i 30 minuta. Vrijedi dodati da je u susretu koji se u idućoj fazi kvalifikacija križa s ovim dvobojem Ferencvaroš s 2:1 svladao armenski Noah u gostima, pa se tako Mađari čine izglednijim protivnikom Rijeci ili Ludogorecu.