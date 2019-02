Prosinečki objasnio kako je Jelena Karleuša izbacila Vranješa iz reprezentacije

Ognjen Vranješ teško se miri s činjenicom da je izbačen iz reprezentacije Bosne i Hercegovine. Pa makar i na svoju štetu, Robert Prosinečki odlučio je raskinuti vezu s 'malim od skandala'. No, izbornik Bosne i Hercegovine mirno je objasnio svoju odluku:

- Da razjasnimo. Prvo, Vranješ je na svakom okupljanju i na utakmicama davao maksimum, možda i više od maksimuma jer je takav po karakteru. Na njegovu igru nisam imao nikakve zamjerke, čak ne znam da je neku grešku napravio u igri. Njegovo nepozivanje nema veze s njegovim igrama.

Drugo, Ognjen Vranješ nema klub i treće, sam sebe je izbacio iz reprezentacije svojim ponašanjem izvan terena. Prvo od te sporne tetovaže, prepucavanja s navijačima do afere s Jelenom Karleušom o kojoj vi znate više nego ja. Dakle njegove igračke kvalitete nisu sporne, neće biti pozivan zbog svih ovih drugih stvari - rekao je Prosinečki za SportSport.ba.

Zatim je dodao:

- To tako ne ide. Ne znam kako je bilo i kako je "kod nas", zato i jesu neke stvari bile nakaradne. Što se Vranješa tiče to što neće biti pozvan je bolje i za njega. Mene ne zanima odakle je on i što je. Niti tko je Bošnjak, Srbin i Hrvat. Ja biram najbolje igrače bez obzira što su, a pritisak je neminovan, to je sastavni dio posla. Pa, evo, vi novinari mi pravite pritisak s Hajrovićem. Ili, što ja znam, u Hrvatskoj što ne igra Kalinić, a igra Kramarić. To su stvari koje su u ovome poslu neizbježne i moraš živjeti s njima. Kada bih ja ispunjavao želje svima, onda gdje bismo došli, na što bi to ličilo... Također, meni je potpuno nelogično, a ista je to priča, da netko nekome nameće pomoćnike. Dolaziš nekamo i da nemaš suradnike kojima vjeruješ?

Osvrnuo se i na zdravstvene probleme.

- Znalo me je zaboljeti i prije, ali nikada toliko jako da bih se zapitao ili da bih obraćao pažnju. Ovog je puta bilo neizdrživo, odmah su me prevezli u bolnicu na ultrazvuk. Morao sam ostati, hitno ići pod nož. Puklo mi je debelo crijevo, valjda se sve nakupilo, prehrana, gazirano, stres. Sreća je što se odmah reagiralo jer je moglo doći do sepse. Profesor Šabanović je perfektno obavio operaciju, nije to uopće bilo rutinski - rekao je Prosinečki kojega uskoro čeka treća operacija.

